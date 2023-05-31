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«Большой наплыв»: в Соль-Илецке нашли башкирский «след»

31 мая 2023, 11:08
Фото: 1MI

Кафе башкирской кухни открыли на курорте с солеными озерами в Соль-Илецке

На популярном среди жителей республики курорте Соль-Илецк открылась точка общепита с башкирскими мотивами и блюдами национальной кухни, сообщает UFA1.RU со ссылкой на пресс-службу администрации курорта
Сюжет
Отдых

Сообщается, что появления такого заведения во многом связано с наплывом отдыхающих из соседнего региона. Помимо него на территории курорта со знаменитыми солёными озёрами работают и другие кафе, однако, по словам руководителя пресс-службы, из Башкирии к ним всегда приезжало много туристов.

Ранее Mkset сообщал, что при обследовании дна озер водолазы обнаруживали там пластиковые и стеклянные бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году водолазы обследовали несколько озер курорта и обнаружили там полиэтиленовые пакеты, а также другой мусор. Новость о том, что на дне водоемов были обнаружены мусор и потенциально опасные предметы вызвала бурное обсуждение среди пользователей сети. Нашлось немало тех, кто встал на защиту курорта, а некоторые и вовсе считают, что отдых на местных соленых озерах намного лучше отдыха за рубежом.

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#Новости Башкирии#Отдых#Летний оздоровительный отдых#Водоемы#Общество#Азамат Нухов
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