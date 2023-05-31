«Большой наплыв»: в Соль-Илецке нашли башкирский «след»

Ранее Mkset сообщал, что при обследовании дна озер водолазы обнаруживали там пластиковые и стеклянные бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году водолазы обследовали несколько озер курорта и обнаружили там полиэтиленовые пакеты, а также другой мусор. Новость о том, что на дне водоемов были обнаружены мусор и потенциально опасные предметы вызвала бурное обсуждение среди пользователей сети. Нашлось немало тех, кто встал на защиту курорта, а некоторые и вовсе считают, что отдых на местных соленых озерах намного лучше отдыха за рубежом.