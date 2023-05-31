Глава ЧВК «Вагнер» оценил вероятность прилета беспилотников в Башкирию

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что беспилотники украинской армии вряд ли смогут долететь до Урала. Он объяснил это тем, что от Украины до Москвы чуть более 400 километров, тогда как у Украины могут появиться ракеты дальностью до 500 км.
Также Пригожин поделился своим мнением и заявил, что полную мобилизацию в России «надо объявлять уже сейчас».
— Если сейчас мобилизовать всё общество, включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения и всего, что требуется, сделать плановое производство, объявить всеобщую мобилизацию. Ведь когда мы придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Надо объявить сейчас! , — заявил он на пресс-конференции.
Ранее власти напомнили о запрете беспилотников в небе над Башкирией. Жителей предупредили, что в случае обнаружения подозрительных БПЛА им необходимо сообщить об этом в полицию или по телефону 112.