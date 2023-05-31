Глава ЧВК «Вагнер» оценил вероятность прилета беспилотников в Башкирию

— Если сейчас мобилизовать всё общество, включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения и всего, что требуется, сделать плановое производство, объявить всеобщую мобилизацию. Ведь когда мы придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Надо объявить сейчас! , — заявил он на пресс-конференции.