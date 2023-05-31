В минздраве рассказали, есть ли дефицит вакцины от кори в Башкирии

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:57
В Башкирии за первые четыре месяца этого года корью заболело более 20 человек. Случаи заражения есть как среди детей, так и взрослых. К слову, последние переносят болезнь особенно тяжело.
Корь передается воздушно-капельным путем и очень заразен. Для того чтобы заразиться необязательно нужен прямой контакт с болеющим, достаточно будет зайти после него в лифт или подержаться за поручен в общественном транспорте.
Единственный способ защитить себя от заражения — вакцинация. Причем эффективна она будет и после контакта с зараженным.
Между тем, в некоторых регионах России есть дефицит вакцин от опасной инфекции, так как закупка вакцин не была запланирована заранее в рамках календаря прививок, с учетом эпидситуации, сообщал главный внештатный специалисты Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, в республику для профилактики кори у взрослого населения поставлено 16 940 доз препарата. В медучреждения вакцина распределяется ежеквартально в соответствии с планами прививок. Для вакцинации контактных взрослых закуплено 4 000 доз, 1 000 доз использованы, до середины июня ожидается поставка 3 000 доз.
Подлежат вакцинации:
В очагах распространения кори вакцинация проводится по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Контактные лица подлежат вакцинации без ограничения возраста, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет.
Не подлежат вакцинации от кори при возникновении очага дети, которые были привиты в 1 год и в 6 лет, а также взрослые с двумя прививками, полученными в течение жизни. дети до одного года получают иммуноглобулин человека нормальный.