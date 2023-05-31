Эксперт поделился рекомендациями по поиску добросовестного установщика кондиционеров

Помимо этого, собеседник издания предлагает россиянам изучить в интернете ролики о правильной установке кондиционеров перед тем, как вызвать соответствующего специалиста. Это поможет распознать дилетанта, так как сейчас на рынке работают много неквалифицированных, неумелых мастеров. На некачественную работу таких горе-профессионалов зачастую и жалуются потребители, которые отдали приличную сумму за установку, взамен получив неисправно функционирующую климатическую технику.