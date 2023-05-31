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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Эксперт поделился рекомендациями по поиску добросовестного установщика кондиционеров

31 мая 2023, 14:10
В разговоре с NEWS.ru эксперт по кондиционерам Валерий Метко сообщил, что сейчас многие россияне отказываются от обращения в компании по установке климатической техники, вместо этого выбирая подходящие им объявления об услугах мастеров на различных площадках.

Как пишет NEWS.ru, при этом сам эксперт предлагает гражданам искать грамотного специалиста по установке кондиционеров по принципу сарафанного радио. Если у близкого круга родственников, друзей, знакомых не так давно устанавливал кондиционер хороший мастер, эту информацию стоит взять на заметку.

Помимо этого, собеседник издания предлагает россиянам изучить в интернете ролики о правильной установке кондиционеров перед тем, как вызвать соответствующего специалиста. Это поможет распознать дилетанта, так как сейчас на рынке работают много неквалифицированных, неумелых мастеров. На некачественную работу таких горе-профессионалов зачастую и жалуются потребители, которые отдали приличную сумму за установку, взамен получив неисправно функционирующую климатическую технику.

Метко считает, что установка должна стоить в пределах 7– 12 тысяч рублей, так как в таком диапазоне оцениваются услуги профессионального специалиста с приличными комплектующими.

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