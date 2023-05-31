Эксперт поделился рекомендациями по поиску добросовестного установщика кондиционеров

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как пишет NEWS.ru, при этом сам эксперт предлагает гражданам искать грамотного специалиста по установке кондиционеров по принципу сарафанного радио. Если у близкого круга родственников, друзей, знакомых не так давно устанавливал кондиционер хороший мастер, эту информацию стоит взять на заметку.
Помимо этого, собеседник издания предлагает россиянам изучить в интернете ролики о правильной установке кондиционеров перед тем, как вызвать соответствующего специалиста. Это поможет распознать дилетанта, так как сейчас на рынке работают много неквалифицированных, неумелых мастеров. На некачественную работу таких горе-профессионалов зачастую и жалуются потребители, которые отдали приличную сумму за установку, взамен получив неисправно функционирующую климатическую технику.
Метко считает, что установка должна стоить в пределах 7– 12 тысяч рублей, так как в таком диапазоне оцениваются услуги профессионального специалиста с приличными комплектующими.