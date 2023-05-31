Безопасная покупка квартиры в Уфе, на что обратить внимание

Но в последнее время ситуация кардинально поменялась, и сегодня продажи квартир в новостройках бьют все рекорды. Конечно, основным драйвером выступили государственные субсидии и заманчивые предложения по ипотеке от банков и застройщиков, но только ли в этом дело? Как сегодня обстоят дела с безопасностью покупки квартиры в строящемся доме? И какие гарантии есть у покупателей недвижимости на первичном рынке? Для того, чтобы разобраться в этих вопросах мы обратились к крупнейшему застройщику загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» и задали интересующие нас вопросы коммерческому директору Лире Ахметовой.