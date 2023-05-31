Башкирия примет межрегиональный марафон ко Дню эколога

Мероприятие способствует повышению экологической грамотности россиян, в том числе привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов. «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. За 9 лет существования она объединила 8 миллионов волонтеров по всей стране. Добровольцы собрали 75 тысяч КамАЗов мусора. В прошлом году было проведено 22 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 1,3 миллиона человек.