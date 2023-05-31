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Posted 31 мая 07:08

Published 31 мая 07:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

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Башкирия примет межрегиональный марафон ко Дню эколога

31 мая 2023, 07:08
Фото: 1MI
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится министерством природных ресурсов и экологии РФ с 2014 года. Она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Мероприятие способствует повышению экологической грамотности россиян, в том числе привлекает внимание общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов. «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. За 9 лет существования она объединила 8 миллионов волонтеров по всей стране. Добровольцы собрали 75 тысяч КамАЗов мусора. В прошлом году было проведено 22 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 1,3 миллиона человек.

Акция освещается крупными информационными партнерами. Ежегодно в федеральных и региональных СМИ выходят около 11,5 тысячи публикаций об акции. Республика Башкортостан входит в ТОП-5 рейтинга регионов-участников. По итогам 2019–2022 годов на территории Башкирии состоялись мероприятия, в которых приняли участие свыше 176 тысяч человек.

В нынешнем году одно из ключевых мероприятий в рамках акции — межрегиональный марафон, посвященный Дню эколога, который пройдет одновременно на территории Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Пермского края. Основной площадкой выбрана Башкирия. В программе запланированы выступление почетных гостей, уборка берега водного объекта с применением технологии раздельного сбора мусора, а также обширная культурная программа.

Межрегиональный марафон стартует 4 июня 2023 года в 11.00 в уфимском микрорайоне Затон на набережной реки Белая в районе стадиона «Водник» (ориентир — улица Пожарского, 47 к. 1). В качестве волонтера к нему может присоединиться любой желающий.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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