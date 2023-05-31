Авиаинциденты, предостережение УФАС и мусорная площадка за 5,9 миллиона рублей в Уфе

В рамках выставки креативных индустрий России, проходящей в центре «Зотов», президенту России рассказали об уфимском «Арт-КВАДРАТЕ», а также пригласили на празднование 450-летия Уфы. Помимо этого в разговоре с главой государства Бикмаев рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, одна из них, по его словам, в отсутствии у объекта статуса креативного кластера. В ответ на это Путин пообещал казать тому поддержку.