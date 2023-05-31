Авиаинциденты, предостережение УФАС и мусорная площадка за 5,9 миллиона рублей в Уфе

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В рамках выставки креативных индустрий России, проходящей в центре «Зотов», президенту России рассказали об уфимском «Арт-КВАДРАТЕ», а также пригласили на празднование 450-летия Уфы. Помимо этого в разговоре с главой государства Бикмаев рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, одна из них, по его словам, в отсутствии у объекта статуса креативного кластера. В ответ на это Путин пообещал казать тому поддержку.
Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы. Депутаты горсовета проголосовали за создание на двух уфимских кладбищах почетных кварталов для захоронения участников спецоперации. По данным издания, подобные кварталы появятся на Южном и Северном кладбищах Уфы, определять места будут городские власти. Сегодня также стало известно о том, что власти намерены установить на Северном кладбище новую мусорную площадку для ТКО за 5,9 миллиона рублей.
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы обязало мэрию Уфы аннулировать торги по созданию и благоустройству аллеи миниатюр у театра кукол за 104,5 млн рублей. Как сообщили в УФАС, в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. В частности, согласно конкурсной документации подрядчику необходимо было провести работы по озеленению территории, выполнить строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы и др. По мнению ведомства, данные работы «не являются взаимосвязанными и аналогичными». Объединение таких разных видов работ может препятствовать конкуренции, а также повлечь за собой сокращение числа участников конкурса.
На популярном среди жителей республики курорте Соль-Илецк открылась точка общепита с башкирскими мотивами и блюдами национальной кухни. Сообщается, что появление такого заведения во многом связано с наплывом отдыхающих из соседнего региона. Помимо него на территории курорта со знаменитыми солёными озёрами работают и другие кафе, однако, по словам руководителя пресс-службы, из Башкирии к ним всегда приезжало много туристов.
Mkset побывал в Туймазинской ЦРБ, в здании и во дворе которой ранее провели косметический ремонт. На территории медучреждения имеются явные проблемы с поломанными и вырванными бордюрами решили побелкой, в каких-то местах приходится собирать даже мозаику из расколотого камня. Подробнее в репортаже Mkset.
В течение мая в Уфе неоднократно регистрировались случаи неисправности самолетов и различных непредвиденных обстоятельств в небе: некорректная работа приборов, погодные условия, поломки и дефекты. Всего в мае произошло с воздушными судами в Уфе произошло семь различных инцидентов. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.