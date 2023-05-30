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Горит третий день: сельчане из Башкирии бьют тревогу из-за бушующего лесного пожара

30 мая 2023, 12:27
Фото: МЧС РБ

В МЧС прокомментировали природный пожар, который пытаются потушить третий день

Речь идет о природном пожаре в 4-6 километрах от поселка Куяново в Краснокамском районе, который начался 28 мая. В МЧС РБ сообщили свежие данные.

С 28 мая спасатели занимаются тушением природного пожара в 4-6 километрах от села Куяново. Сегодня, 30 мая, жители Башкирии обратились к главе Башкирии с просьбой помочь спасти лет.

— В Краснокамском районе, недалеко от села Куяново, третий день горит лес, вчера прилетел и улетел вертолет, лес все еще горит. Помогите, — пишет Алсу С.

В социальных сетях также публикуются кадры с места тушения пожара с сообщением, что соседние деревни якобы находятся в дыму.

Видео: Фото: МЧС РБ. Видео: Ufa_rb // telegram

Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС, на данный момент пожар локализован на площади 20,3 га и дальнейшего распространения огня нет. Отмечается, что местность болотистая, почва торфянистая. Угрозы населенному пункту нет.

Сегодня, 30 мая, тушение пожара осуществлялось с вертолета — было совершено 23 слива или 87 тонн воды. На место также выехала Аэромобильная группировка МЧС РБ, в составе которой 32 человека и 5 единиц техники.

— Всего в ликвидации пожара участвует 53 человека и 27 единиц техники. Также в тушении участвуют неравнодушные местные жители, — добавили в МЧС РБ.

Накануне, глава Башкирии поручил «удержать пожары» во время аномальной жары в республике.

В Башкирии второй продолжается тушение природного пожара
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#Элина Сайфранова#Пожар#Общество#Новости Башкирии#Лесные пожары#Лес#ЧП#Пожарно-спасательная часть#Видео
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