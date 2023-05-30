Горит третий день: сельчане из Башкирии бьют тревогу из-за бушующего лесного пожара

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
С 28 мая спасатели занимаются тушением природного пожара в 4-6 километрах от села Куяново. Сегодня, 30 мая, жители Башкирии обратились к главе Башкирии с просьбой помочь спасти лет.
— В Краснокамском районе, недалеко от села Куяново, третий день горит лес, вчера прилетел и улетел вертолет, лес все еще горит. Помогите, — пишет Алсу С.
В социальных сетях также публикуются кадры с места тушения пожара с сообщением, что соседние деревни якобы находятся в дыму.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС, на данный момент пожар локализован на площади 20,3 га и дальнейшего распространения огня нет. Отмечается, что местность болотистая, почва торфянистая. Угрозы населенному пункту нет.
Сегодня, 30 мая, тушение пожара осуществлялось с вертолета — было совершено 23 слива или 87 тонн воды. На место также выехала Аэромобильная группировка МЧС РБ, в составе которой 32 человека и 5 единиц техники.
— Всего в ликвидации пожара участвует 53 человека и 27 единиц техники. Также в тушении участвуют неравнодушные местные жители, — добавили в МЧС РБ.
Накануне, глава Башкирии поручил «удержать пожары» во время аномальной жары в республике.