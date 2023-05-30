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Жара и грозы: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в начале июня

30 мая 2023, 03:42
Фото: 1MI

В Башкирии в конце мая ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами

В течение ближайших нескольких дней в республике ожидается в Башкирии жаркая погода с осадками. Синоптики Башгидрометцентра предупреждают о кратковременных дождях и грозах на территории республики

Так, сегодня, 30 мая, в Башкирии ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов.

В среду, 31 мая, днем также ожидается теплая погода +27, +32 градусов Цельсия, в ночное время похолодает до +15, +20 градусов, местами температура воздуха понизится до +10 градусов. Синоптики отмечают, что местами в республике ожидаются дожди и грозы.

Схожие погодные условия ждут жителей республики и в первый день лета. В четверг, 1 июня, температура воздуха ночью +15, +20 градусов, местами до +10, а днем +27, +32 градуса. Без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Напомним, ранее в Уфе прошел сильный ливень с ураганным ветром. Ветер снес множество деревьев по всему городу, в результате чего пострадали припаркованные поблизости автомобили. Помимо этого дерево упало на женщину с ребенком, которых непогода застала на «Тропе здоровья», им потребовалась помощь медиков.

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