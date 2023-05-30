Жара и грозы: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в начале июня

Напомним, ранее в Уфе прошел сильный ливень с ураганным ветром. Ветер снес множество деревьев по всему городу, в результате чего пострадали припаркованные поблизости автомобили. Помимо этого дерево упало на женщину с ребенком, которых непогода застала на «Тропе здоровья», им потребовалась помощь медиков.