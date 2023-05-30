Запрет дронов, смертельная лихорадка и приговор «золотым прокурорам» Башкирии

Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку. В Уфе зафиксирован первый за 2023 года случай заболевания лихорадкой Денге. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, горожанин вернулся с отдыха из ОАЭ и почувствовал недомогание, повышение температуры и головную боль. Подчеркивается, что вирус не передается от человека к человеку. Заразиться лихорадкой Денге можно при укусе комарами, которые обитают в тропических странах.