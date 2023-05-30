Запрет дронов, смертельная лихорадка и приговор «золотым прокурорам» Башкирии

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
Полёты любых беспилотников запрещены на всей территории Башкирии. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге напомнил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов. Жителям республики, в случае если те заметят в небе нечто подозрительное, Сагитов рекомендует незамедлительно уведомить об этом полицию или сообщить по номеру телефона 112.
Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры. Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 40 миллионов рублей.
Вместе с Олегом Горбуновым по делу о получении взяток также проходит экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Он может провести за решеткой 16 лет, его также обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.
Экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью — начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры РБ Артура Шаретдинова приговорили к 8,5 годам колонии со штрафом в 20 миллионов рублей.
Адвоката Рашида Сафеева приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. Предпринимателя Феима Мухитова — к семи годам со штрафом в 20 миллионов рублей. Экс-депутата Горсовета Уфы Вадима Рамазанова — к пяти годам со штрафом в 8 миллионов рублей.
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку. В Уфе зафиксирован первый за 2023 года случай заболевания лихорадкой Денге. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, горожанин вернулся с отдыха из ОАЭ и почувствовал недомогание, повышение температуры и головную боль. Подчеркивается, что вирус не передается от человека к человеку. Заразиться лихорадкой Денге можно при укусе комарами, которые обитают в тропических странах.
В Уфе на Бельском мосту спасли 21-летнюю девушку, которая глядя в воду стояла и плакала. По информации главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, спасатели заметили девушку по пути на тренировочные занятия. Так, спасатели аккуратно подошли к девушке и выяснили, что у нее произошла личная драма. Уфимке была оказана психологическая помощь, а после ее передали прибывшим медикам.