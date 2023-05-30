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Загранпаспорта нового образца начнут снова выдавать в Башкирии

30 мая 2023, 06:39
Фото: 1MI
МВД Башкирии с 1 июня возобновило прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца, приостановленного в феврале из-за нехватки чипов, говорится на сайте МВД по Республике Башкортостан.

Заявления на выдачу заграничных паспортов нового образца, которые содержат чип и действуют в течение 10 лет, перестали принимать в России в феврале. Это было связано с большим количеством желающих получить новый загранпаспорт, который также называют биометрическим, а также нехваткой электронных чипов. Уже в конце января на портале «Госуслуг» появилось предупреждение о скорой приостановке выдачи биометрических загранпаспортов.

Тогда же в МВД желающим получить загранпаспорт посоветовали писать заявления на получение обычного документа со сроком действия 5 лет. За полгода производство чипов удалось нарастить, в МВД отметили, что их хватит всем желающим. Биометрический загранпаспорт кроме микрочипа с информацией о его владельце также содержит отсканированные отпечатки пальцев.

#Рустэм Башкирцев
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