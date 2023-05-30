Загранпаспорта нового образца начнут снова выдавать в Башкирии

Заявления на выдачу заграничных паспортов нового образца, которые содержат чип и действуют в течение 10 лет, перестали принимать в России в феврале. Это было связано с большим количеством желающих получить новый загранпаспорт, который также называют биометрическим, а также нехваткой электронных чипов. Уже в конце января на портале «Госуслуг» появилось предупреждение о скорой приостановке выдачи биометрических загранпаспортов.