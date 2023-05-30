Загранпаспорта нового образца начнут снова выдавать в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Заявления на выдачу заграничных паспортов нового образца, которые содержат чип и действуют в течение 10 лет, перестали принимать в России в феврале. Это было связано с большим количеством желающих получить новый загранпаспорт, который также называют биометрическим, а также нехваткой электронных чипов. Уже в конце января на портале «Госуслуг» появилось предупреждение о скорой приостановке выдачи биометрических загранпаспортов.
Тогда же в МВД желающим получить загранпаспорт посоветовали писать заявления на получение обычного документа со сроком действия 5 лет. За полгода производство чипов удалось нарастить, в МВД отметили, что их хватит всем желающим. Биометрический загранпаспорт кроме микрочипа с информацией о его владельце также содержит отсканированные отпечатки пальцев.