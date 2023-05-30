Есть пострадавшие: власти раскрыли ущерб от последствий сильного ливня в Уфе

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Так, 29 мая ЕДДС было зарегистрировано 22 обращения со стороны жителей города. Обращения, так или иначе были связаны с ухудшением погодных условий в городе, в частности, люди жаловались на упавшие после сильного ветра деревья.
Суммарно из-за этого пострадало 13 автомобилей. На два иномарки южнокорейского производства в Уфе обрушились металлические конструкции: железное ограждение и деталь вентиляционного канала.
Помимо этого, как сообщал ранее Mkset, травмы в результате падения на них дерева получили мать и ребенок, которых непогода застала во время прогулки по «Тропе здоровья».