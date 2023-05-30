В Уфе владельцу иномарки, на которую упал ветканал, возместят ущерб

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Стал известно, что владельцу «Киа Рио», на которую вчера во время грозы обрушился ветканал с крыши многоэтажного дома, возместят ущерб. По информации администрации Ленинского района города, займется этим уфимский застройщик ГК «Третий трест».
Напомним, что вечером 29 мая в результате сильной грозы в микрорайоне «Сосны» с крыши многоэтажного дома обвалился ветканал и упал на крышу припаркованного рядом автомобиля. К счастью, из людей никто не пострадал, а ситуация находится на контроле администрации Ленинского района.