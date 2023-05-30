mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

В Уфе владельцу иномарки, на которую упал ветканал, возместят ущерб

30 мая 2023, 15:58
Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан // vk.com

В Уфе застройщик возместит ущерб владельцу иномарки, на которую упал вентканал

Накануне, в результате сильной грозы в Уфе на крышу припаркованного у дома автомобиля упал ветканал.

Стал известно, что владельцу «Киа Рио», на которую вчера во время грозы обрушился ветканал с крыши многоэтажного дома, возместят ущерб. По информации администрации Ленинского района города, займется этим уфимский застройщик ГК «Третий трест».

Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан // vk.com

Напомним, что вечером 29 мая в результате сильной грозы в микрорайоне «Сосны» с крыши многоэтажного дома обвалился ветканал и упал на крышу припаркованного рядом автомобиля. К счастью, из людей никто не пострадал, а ситуация находится на контроле администрации Ленинского района.

#Город#Общество#Новости Уфы#Ураган#ЧП#Моральный ущерб#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Сообщайте в полицию»: власти предупредили жителей Башкирии о беспилотниках
Сегодня, 10:08
Секрет раскрыт: владельцы озер в Соль-Илецке о том, почему к ним едет вся Башкирия
Сегодня, 08:39
Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры
Сегодня, 10:53
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку
Сегодня, 10:26
Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года
Сегодня, 10:16
Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров
Вчера, 13:08