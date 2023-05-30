В Уфе владельцу иномарки, на которую упал ветканал, возместят ущерб

Напомним, что вечером 29 мая в результате сильной грозы в микрорайоне «Сосны» с крыши многоэтажного дома обвалился ветканал и упал на крышу припаркованного рядом автомобиля. К счастью, из людей никто не пострадал, а ситуация находится на контроле администрации Ленинского района.