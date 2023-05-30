В Свердловской области подросток-инвалид утонул переходя реку вброд

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По предварительным данным, 29 мая днем оперативные службы получили сообщение о том, что на реке Пышма утонул учащийся 15-летнего возраста из ГБОУПО «Камышловское училище-интернат для инвалидов» в Свердловской области.
Инцидент произошел, когда подросток отправился на реку вместе с друзьями, и они решили перейти ее вброд, чтобы достичь противоположного берега, пишет RT.
Во время перехода подросток поскользнулся, упал в воду и, так как не умел плавать, начал тонуть. Мужчины, находившиеся на берегу, попытались спасти подростка, но не смогли справиться с ситуацией.
В связи с произошедшим была проведена проверка.