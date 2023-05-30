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В Свердловской области подросток-инвалид утонул переходя реку вброд

30 мая 2023, 13:26
В Камышлове, Свердловская область, 15-летний подросток-инвалид утонул, пытаясь перейти реку вброд, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию надзорного ведомства, опубликованную в их Telegram-канале.

По предварительным данным, 29 мая днем оперативные службы получили сообщение о том, что на реке Пышма утонул учащийся 15-летнего возраста из ГБОУПО «Камышловское училище-интернат для инвалидов» в Свердловской области.

Инцидент произошел, когда подросток отправился на реку вместе с друзьями, и они решили перейти ее вброд, чтобы достичь противоположного берега, пишет RT.

Во время перехода подросток поскользнулся, упал в воду и, так как не умел плавать, начал тонуть. Мужчины, находившиеся на берегу, попытались спасти подростка, но не смогли справиться с ситуацией.

В связи с произошедшим была проведена проверка.

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