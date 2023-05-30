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Угнал у матери: подросток из Башкирии чуть не угробил себя и друзей в ДТП

30 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI

В Башкирии 15-летний подросток без спроса взял ключи от машины матери и устроил ДТП

Подросток в компании своих знакомых ездил на отечественной легковушке по городу. Мальчик попытался выполнить маневр, чтобы избежать столкновения с попутным авто, выехал на встречную полосу и наехал на электроопору, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Интернациональной. В салоне автомобиля на момент столкновения помимо самого виновника ДТП находились несколько его знакомых: 17-летний парень и 14-летняя девочка. Оба они в результате аварии получили различные травмы и были госпитализированы. Также в салоне авто находился 18-летний парень — медики осмотрели его и отпустили домой.

Примечательно, что уже не первый раз, когда несовершеннолетний автолюбитель без разрешения берет ключи от машины своей матери. По информации главы ведомства, женщина уже привлекалась к ответственности за передачу управления автомобиля водителю, не имеющему прав. Помимо этого на её счету три «административки» за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

Напомним, годом ранее в Бирском районе 15-летняя девочка села за руль мопеда без прав и соответствующей экипировки. На 23 км автодороги Бирск — Питяково девочка столкнулись с грузовиком «УАЗ-3303» и получила тяжелые травмы и впала в кому. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что несмотря на усилия медиков, жизнь девочки спасти не удалось

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