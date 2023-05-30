Угнал у матери: подросток из Башкирии чуть не угробил себя и друзей в ДТП

Примечательно, что уже не первый раз, когда несовершеннолетний автолюбитель без разрешения берет ключи от машины своей матери. По информации главы ведомства, женщина уже привлекалась к ответственности за передачу управления автомобиля водителю, не имеющему прав. Помимо этого на её счету три «административки» за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.