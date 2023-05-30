Угнал у матери: подросток из Башкирии чуть не угробил себя и друзей в ДТП

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Интернациональной. В салоне автомобиля на момент столкновения помимо самого виновника ДТП находились несколько его знакомых: 17-летний парень и 14-летняя девочка. Оба они в результате аварии получили различные травмы и были госпитализированы. Также в салоне авто находился 18-летний парень — медики осмотрели его и отпустили домой.
Примечательно, что уже не первый раз, когда несовершеннолетний автолюбитель без разрешения берет ключи от машины своей матери. По информации главы ведомства, женщина уже привлекалась к ответственности за передачу управления автомобиля водителю, не имеющему прав. Помимо этого на её счету три «административки» за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.
Напомним, годом ранее в Бирском районе 15-летняя девочка села за руль мопеда без прав и соответствующей экипировки. На 23 км автодороги Бирск — Питяково девочка столкнулись с грузовиком «УАЗ-3303» и получила тяжелые травмы и впала в кому. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что несмотря на усилия медиков, жизнь девочки спасти не удалось.