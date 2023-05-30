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В Башкирии ребенку-инвалиду не выдали положенное по закону жилье

30 мая 2023, 14:55
Фото: 1MI

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за невыдачи квартиры ребенку-инвалиду

В Туймазинском районе ребенка-инвалида сняли с учета, согласно которому он должен был получить жилье. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РБ.
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Дети

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении жилья ребенку-инвалиду.

По данным пресс-службы СК РБ, в 2019 году мальчик был поставлен на учет как нуждающийся в жилье, но должностные лица администрации Туймазинского района сняли ребенка с данного учета вопреки требованиям жилищного кодекса РФ.

Так, следователям предстоит установить лиц, совершивших преступление, а также причин и условий произошедшего. Допрашивается руководство и работники администрации.

#Элина Сайфранова#Дети#Новости Башкирии#Следком#Следствие#Следственный комитет#Дети-инвалиды#Квартира
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