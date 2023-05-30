В Башкирии ребенку-инвалиду не выдали положенное по закону жилье

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении жилья ребенку-инвалиду.
По данным пресс-службы СК РБ, в 2019 году мальчик был поставлен на учет как нуждающийся в жилье, но должностные лица администрации Туймазинского района сняли ребенка с данного учета вопреки требованиям жилищного кодекса РФ.
Так, следователям предстоит установить лиц, совершивших преступление, а также причин и условий произошедшего. Допрашивается руководство и работники администрации.