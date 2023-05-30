«Сообщайте в полицию»: власти предупредили жителей Башкирии о беспилотниках

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:12
Также в связи с сегодняшними событиями в Москве, когда несколько дронов атаковали ряд зданий в столице, у Сагитова спросили о том, как защищено небо Башкирии, а также о том, как следует реагировать гражданам, если они заметят в воздухе беспилотники.
Как заявил Сагитов, ранее был издан указ за подписью главы республики, в соответствии с которым полеты любых БПЛА находятся под строгим запретом. Разрешение на их использование выдается специальной комиссией, которая совместно с правоохранительными органами рассматривает каждую заявку. Неконтролируемые пролеты дронов и беспилотников, по его словам, будут пресекаться, а нарушители понесут наказания. За данные действия их привлекут к административной ответственности.
Жителям республики, в случае если те заметят в небе нечто подозрительное, Сагитов рекомендует незамедлительно уведомить об этом полицию или сообщить по номеру телефона 112.
Напомним, что в соответствии с указом главы республики использования беспилотных летательных аппаратов запрещено на всей территории региона. Использование БПЛА возможно лишь с разрешения специальной группы. Единственным исключением являются квадрокоптеры, используемые в целях региональных министерств, ведомств и муниципальных органов власти.