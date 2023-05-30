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«Сообщайте в полицию»: власти предупредили жителей Башкирии о беспилотниках

30 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI

Власти попросили жителей сообщать в полицию об обнаруженных беспилотниках в Башкирии

Полёты любых беспилотников запрещены на всей территории Башкирии. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге в медиацентре «Россия», посвященном вопросам обеспечения пожарной безопасности, сообщил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.

Также в связи с сегодняшними событиями в Москве, когда несколько дронов атаковали ряд зданий в столице, у Сагитова спросили о том, как защищено небо Башкирии, а также о том, как следует реагировать гражданам, если они заметят в воздухе беспилотники.

Как заявил Сагитов, ранее был издан указ за подписью главы республики, в соответствии с которым полеты любых БПЛА находятся под строгим запретом. Разрешение на их использование выдается специальной комиссией, которая совместно с правоохранительными органами рассматривает каждую заявку. Неконтролируемые пролеты дронов и беспилотников, по его словам, будут пресекаться, а нарушители понесут наказания. За данные действия их привлекут к административной ответственности.

Жителям республики, в случае если те заметят в небе нечто подозрительное, Сагитов рекомендует незамедлительно уведомить об этом полицию или сообщить по номеру телефона 112.

Напомним, что в соответствии с указом главы республики использования беспилотных летательных аппаратов запрещено на всей территории региона. Использование БПЛА возможно лишь с разрешения специальной группы. Единственным исключением являются квадрокоптеры, используемые в целях региональных министерств, ведомств и муниципальных органов власти.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Авиация
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