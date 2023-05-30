Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Уфе зафиксирован первый за 2023 года случай заболевания лихорадкой Денге. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, горожанин вернулся с отдыха из ОАЭ и почувствовал недомогание, повышение температуры и головную боль.
Подчеркивается, что вирус не передается от человека к человеку. Заразиться лихорадкой Денге можно при укусе комарами, которые обитают в тропических странах.
Защититься от лихорадки можно следующими методами:
В ведомстве также рекомендуют перед путешествием по России или по странам мира узнать эпид. обстановку в регионе.
Напомним, что в Башкирии за первый четыре месяца текущего года корью заболело более 20 человек. По данным главы Роспотребнадзора РБ, все случаи заражения опасной вирусной инфекцией были «привезены» из Египта и Таджикистана.