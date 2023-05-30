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Published Сегодня, 10:26

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Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку

30 мая 2023, 10:26
Фото: 1MI

В Башкирии зарегистрировали первый в 2023 году случай лихорадки Денге

Мужчина вернулся из ОАЭ и почувствовал недомогание. В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах лихорадки.

В Уфе зафиксирован первый за 2023 года случай заболевания лихорадкой Денге. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, горожанин вернулся с отдыха из ОАЭ и почувствовал недомогание, повышение температуры и головную боль.

Подчеркивается, что вирус не передается от человека к человеку. Заразиться лихорадкой Денге можно при укусе комарами, которые обитают в тропических странах.

Защититься от лихорадки можно следующими методами:

  • использовать репелленты
  • одеваться в защитную одежду с ног до головы
  • перед сном осмотреть комнаты на наличие комаров
  • использовать москитные сетки на окнах и сетчатый полог

В ведомстве также рекомендуют перед путешествием по России или по странам мира узнать эпид. обстановку в регионе.

Напомним, что в Башкирии за первый четыре месяца текущего года корью заболело более 20 человек. По данным главы Роспотребнадзора РБ, все случаи заражения опасной вирусной инфекцией были «привезены» из Египта и Таджикистана.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Больница#Роспотребнадзор#Комары#Общество
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