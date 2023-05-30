Стояла и плакала: в Уфе на Бельском мосту спасли молодую девушку

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня, 30 мая, на Бельском мосту спасли 21-летнюю девушку, которая глядя в воду стояла и плакала. По информации главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, спасатели заметили девушку по пути на тренировочные занятия.
Так, спасатели аккуратно подошли к девушке и выяснили, что у нее произошла личная драма. Уфимке была оказана психологическая помощь, а после ее передали прибывшим медикам.
Фарит Гумеров напомнил, что со своей проблемой можно обратиться к психологам Центра обработки вызовов Системы-112. Звонки бесплатные, разговоры анонимны.