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Стояла и плакала: в Уфе на Бельском мосту спасли молодую девушку

30 мая 2023, 11:04
Фото: Фарит Гумеров // telegram

В Уфе на Бельском мосту спасли 21-летнюю девушку

Инцидент произошел сегодня, 30 июня. Спасатели заметили девушку на Бельском мосту по счастливой случайности, сообщает глава Госкомитета по ЧС РБ.

Сегодня, 30 мая, на Бельском мосту спасли 21-летнюю девушку, которая глядя в воду стояла и плакала. По информации главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, спасатели заметили девушку по пути на тренировочные занятия.

Так, спасатели аккуратно подошли к девушке и выяснили, что у нее произошла личная драма. Уфимке была оказана психологическая помощь, а после ее передали прибывшим медикам.

Фарит Гумеров напомнил, что со своей проблемой можно обратиться к психологам Центра обработки вызовов Системы-112. Звонки бесплатные, разговоры анонимны.

#Элина Сайфранова#Помощь#Новости Уфы#ЧП#Мост#Спасатели
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