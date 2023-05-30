«Справляют нужду»: уфимка стала очевидцем непристойностей в популярном парке

По словам уфимки, с наступлением теплой погоды скамейки в парке стали излюбленным местом для маргинальных элементов. Там, с ее слов, бездомные занимаются распитием спиртного на свежем воздухе, а позднее якобы едва ли не на том же месте «справляют нужду».