«Справляют нужду»: уфимка стала очевидцем непристойностей в популярном парке

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По словам уфимки, с наступлением теплой погоды скамейки в парке стали излюбленным местом для маргинальных элементов. Там, с ее слов, бездомные занимаются распитием спиртного на свежем воздухе, а позднее якобы едва ли не на том же месте «справляют нужду».
— Это невозможно - целыми днями распивают алкогольные напитки, тут же справляют нужду. Нет охраны в парке, много лиц без определённого места жительства спят там, на скамейках, возле детской площадки, — пишет девушка в соцсетях.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, ранее двух людей с, предположительно, низким социальным статусом, заметили за непотребствами на скамейке на «Аллее сказок» в Демском районе Уфы. На кадрах, снятых местными жителями, мужчина нависает над женщиной, совершая характерные ритмичные движения.