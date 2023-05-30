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«Справляют нужду»: уфимка стала очевидцем непристойностей в популярном парке

30 мая 2023, 10:07
Фото: 1MI

Жительницы Уфы попросила властей разобраться с бомжами в центре города

Уфимка Гузель Х. обратилась к властям в соцсетях, сообщив о непристойностях в парке возле ГДК, где, по её словам, нет охраны. Свою жалобу она оставила в соцсетях на странице главы республики Радия Хабирова

По словам уфимки, с наступлением теплой погоды скамейки в парке стали излюбленным местом для маргинальных элементов. Там, с ее слов, бездомные занимаются распитием спиртного на свежем воздухе, а позднее якобы едва ли не на том же месте «справляют нужду».

— Это невозможно - целыми днями распивают алкогольные напитки, тут же справляют нужду. Нет охраны в парке, много лиц без определённого места жительства спят там, на скамейках, возле детской площадки, — пишет девушка в соцсетях.
Фото: Гузель Хайрулова/ VK.com

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, ранее двух людей с, предположительно, низким социальным статусом, заметили за непотребствами на скамейке на «Аллее сказок» в Демском районе Уфы. На кадрах, снятых местными жителями, мужчина нависает над женщиной, совершая характерные ритмичные движения.

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