Следователи раскрыли подробности вечеринки в Уфе, где двое погибли и трое пострадали

Как сообщал тг-канала Mash Batash, в Уфе днем ранее, 29 мая, несколько молодых людей выпивали в квартире знакомого по улице Российской. Двое из присутствовавших там мужчин якобы принесли с собой запрещенные вещества и предложили товарищам употребить их вместе. Позднее двух молодых людей обнаружили в квартире мертвыми с признаками, характерными для передозировки наркотическими средствами. Ещё трое были доставлены в реанимационное отделение больницы №21.