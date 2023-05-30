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Следователи раскрыли подробности вечеринки в Уфе, где двое погибли и трое пострадали

30 мая 2023, 07:11
Фото: 1MI

Следком начал проверку в связи с гибелью двух молодых людей от наркотиков в Уфе

Ранее в квартире по улице Российской в Уфе обнаружили тела двух мужчин, предположительно, получивших передозировку запрещенными веществами. В пресс-службе ведомства заявили о возбуждении проверки, сообщает ГТРК

По предварительной версии следствия, смерть молодых людей наступила в результате передозировки наркотиками. По данному факту в настоящий момент проводится проверка.

Как сообщал тг-канала Mash Batash, в Уфе днем ранее, 29 мая, несколько молодых людей выпивали в квартире знакомого по улице Российской. Двое из присутствовавших там мужчин якобы принесли с собой запрещенные вещества и предложили товарищам употребить их вместе. Позднее двух молодых людей обнаружили в квартире мертвыми с признаками, характерными для передозировки наркотическими средствами. Ещё трое были доставлены в реанимационное отделение больницы №21.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Наркотики#Алкоголь#Происшествия#Проверка
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