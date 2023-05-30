mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Изображение материала

Скандальный проект разработки хребта свернули после протестов в Башкирии

30 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI

В Башкирии не будут заниматься разработкой хребтов Крыктытау

Ранее власти намерены были заняться разработкой месторождений марганца на одном из горных хребтов Южного Урала, проект пришлось свернуть из-за того, что потенциальный разработчик так и не был найден, сообщил руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов.

По словам Абдрахманова, аукцион, объявленный Департаментом по недропользованию по ПФО 20 апреля 2023 года на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых, карбонатно-силикатных марганцевых руд на данном участке, официально не состоялся из-за отсутствия заявок.

Азамат Абдрахманов отметил, что решение о непроведении разработки во многом является ожидаемым. Так, эксперты в данной области склоняются к тому, что в почве и недрах республики преобладают бедные руды, а разработка возможных глубокопогруженных месторождений является экономически нецелесообразной. Помимо этого чиновник подчеркнул, что разработка недр в республике «беспокоит отдельные категории граждан», по мнению которых это может привести к «уничтожению красот Зауралья».

О проблеме недропользования и, в частности, золодобычи ранее высказался глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в Башкирии на данный момент все еще нет системного решения проблемы в области добычи россыпного золота, а также обратился к депутатам Курултая с просьбой выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, регионам.

Помимо этого Хабиров отметил, что жителей республики беспокоит внезапное появление техники на территории муниципалитетов, а также лицензиаты, часто ведущие свою деятельность с нарушениями.

Напомним, ранее сход граждан, посвященный обсуждению деятельности золотодобытчиков, прошел в селе Темясово. В частности, речь шла о выдаче лицензий на разведку и добычу золота, цветных металлов и прочих полезных ископаемых.

Также ранее согласованный с властями народный сход, посвященный нелегальной золотодобыче, прошел в селе Ишмурзино. Так, жители Баймакского района неоднократно сообщали о нелегальной деятельности, которую золотодобытчики разворачивали на территории муниципалитета. Как сообщал ранее СК Башкирии, фирму, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Экология#Золото#Полезные ископаемые
Подпишитесь
Поломанные деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы в Уфе
Вчера, 12:23
Стали известны подробности обрушения крыши на припаркованный автомобиль в Уфе
Вчера, 15:41
«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО
Вчера, 07:34
Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии
Вчера, 04:51
Причиной возникновения пробки на Демском шоссе в Уфе оказалось ДТП с пьяным водителем
Вчера, 11:52
Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров
Вчера, 13:08