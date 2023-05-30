Скандальный проект разработки хребта свернули после протестов в Башкирии

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
По словам Абдрахманова, аукцион, объявленный Департаментом по недропользованию по ПФО 20 апреля 2023 года на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых, карбонатно-силикатных марганцевых руд на данном участке, официально не состоялся из-за отсутствия заявок.
Азамат Абдрахманов отметил, что решение о непроведении разработки во многом является ожидаемым. Так, эксперты в данной области склоняются к тому, что в почве и недрах республики преобладают бедные руды, а разработка возможных глубокопогруженных месторождений является экономически нецелесообразной. Помимо этого чиновник подчеркнул, что разработка недр в республике «беспокоит отдельные категории граждан», по мнению которых это может привести к «уничтожению красот Зауралья».
О проблеме недропользования и, в частности, золодобычи ранее высказался глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в Башкирии на данный момент все еще нет системного решения проблемы в области добычи россыпного золота, а также обратился к депутатам Курултая с просьбой выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, регионам.
Помимо этого Хабиров отметил, что жителей республики беспокоит внезапное появление техники на территории муниципалитетов, а также лицензиаты, часто ведущие свою деятельность с нарушениями.
Напомним, ранее сход граждан, посвященный обсуждению деятельности золотодобытчиков, прошел в селе Темясово. В частности, речь шла о выдаче лицензий на разведку и добычу золота, цветных металлов и прочих полезных ископаемых.
Также ранее согласованный с властями народный сход, посвященный нелегальной золотодобыче, прошел в селе Ишмурзино. Так, жители Баймакского района неоднократно сообщали о нелегальной деятельности, которую золотодобытчики разворачивали на территории муниципалитета. Как сообщал ранее СК Башкирии, фирму, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.