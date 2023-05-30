Скандальный проект разработки хребта свернули после протестов в Башкирии

Азамат Абдрахманов отметил, что решение о непроведении разработки во многом является ожидаемым. Так, эксперты в данной области склоняются к тому, что в почве и недрах республики преобладают бедные руды, а разработка возможных глубокопогруженных месторождений является экономически нецелесообразной. Помимо этого чиновник подчеркнул, что разработка недр в республике «беспокоит отдельные категории граждан», по мнению которых это может привести к «уничтожению красот Зауралья».