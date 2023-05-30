Секрет раскрыт: владельцы озер в Соль-Илецке о том, почему к ним едет вся Башкирия

- Они приезжают, заряжаются этим солнцем, этим позитивом, теплом, оздоровлением. <...> Если грамотно подойти к организации своего отдыха, узнать о целебности различных озёр, то можно самому выстроить программу по оздоровлению. <...> Тем не менее нужно понимать, что это курорт, а не медицинское учреждение. Поэтому перед посещением озёр необходимо проконсультироваться с врачом, - заявила представитель ООО "Соленые озера" в радиоэфире.