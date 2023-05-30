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Секрет раскрыт: владельцы озер в Соль-Илецке о том, почему к ним едет вся Башкирия

30 мая 2023, 08:39
Фото: solenye-ozera.ru
В компании уверены, что в этом году жители вряд ли поедут за рубеж или на российские курорты и выберут отдых у границы с Башкирией. Секрет озер раскрыла руководитель пресс-службы «Солёных озёр» Галина Баева в эфире радиопрограммы «Маёвка».

Владелец озер в Соль-Илецке считает, что на соленые озера стало больше приезжать людей для оздоровления, а не для отдыха с алкоголем. По словам Баевой, больше всего на соленый курорт любят приезжать туристы из Башкирии, Перми, Ульяновской и Саратовской областей, а также Тюмени и Дальнего Востока.

- Они приезжают, заряжаются этим солнцем, этим позитивом, теплом, оздоровлением. <...> Если грамотно подойти к организации своего отдыха, узнать о целебности различных озёр, то можно самому выстроить программу по оздоровлению. <...> Тем не менее нужно понимать, что это курорт, а не медицинское учреждение. Поэтому перед посещением озёр необходимо проконсультироваться с врачом, - заявила представитель ООО "Соленые озера" в радиоэфире.

Напомним, ранее курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура, а водолазы нашли на дне озер очень опасные находки, включая трупы животных. Сам владелец заявляет, что курорту ничего не угрожает, а сезон начнется вовремя, 1 июня.

К слову, во время посещения Оренбурга с концертом российский певец Олег Газманов побывал на солёных озёрах. Как сообщает местная газета «Илецкая защита», во время посещения курорта Газманов даже попробовал на вкус воду в озёрах, чтобы удостовериться в их солености. Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к такому поведению народного артиста России. Некоторые назвали пробу воды из озера «уринотерапией», объяснив это тем, что отдыхающие якобы справляют нужду прямо в воду.

#Рустэм Башкирцев
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