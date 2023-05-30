Привлекли детей: власти Башкирии уличили в нарушениях при реконструкции парка

По информации портала Cityopen.ru, данное голосование стартовало в середине апреля этого года. Реконструкция парка осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке планируется обустроить различные зоны отдыха, в том числе спортивные и игровые площадки, прогулочные тропинки, скамейки, веревочный парк и многое другое.



