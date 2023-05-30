Привлекли детей: власти Башкирии уличили в нарушениях при реконструкции парка

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как сообщили в пресс-службе ведомства, о нарушениях, допущенных муниципальной администрацией, жители города рассказали в соцсетях. По данному факту следственным отделом по г. Стерлитамак организована доследственная проверка.
Сотрудники Следственного комитета работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Действиям должностных лиц будет внесена юридическая оценка.
По информации портала Cityopen.ru, данное голосование стартовало в середине апреля этого года. Реконструкция парка осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке планируется обустроить различные зоны отдыха, в том числе спортивные и игровые площадки, прогулочные тропинки, скамейки, веревочный парк и многое другое.