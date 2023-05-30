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Привлекли детей: власти Башкирии уличили в нарушениях при реконструкции парка

30 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI

СК Башкирии проводит проверку по факту нарушений при реконструкции парка имени Кирова

По версии следствия, администрация Стерлитамака не проводила публичные обсуждения проекта реконструкции парка, а в голосовании участвовали ученики начальных классов, сообщает пресс-служба СК по РБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, о нарушениях, допущенных муниципальной администрацией, жители города рассказали в соцсетях. По данному факту следственным отделом по г. Стерлитамак организована доследственная проверка.

Сотрудники Следственного комитета работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Действиям должностных лиц будет внесена юридическая оценка.

По информации портала Cityopen.ru, данное голосование стартовало в середине апреля этого года. Реконструкция парка осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке планируется обустроить различные зоны отдыха, в том числе спортивные и игровые площадки, прогулочные тропинки, скамейки, веревочный парк и многое другое. 

Фото: Cityopen.ru
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#Общество#Новости Башкирии#Парки#Администрация#Чиновники#Реконструкция#Азамат Нухов
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