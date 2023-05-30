Власти Стерлитамака ответили на обвинения в махинациях с голосами жителей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Так, ранее сегодня в региональном следственном комитете сообщили о возбуждении проверки в отношении должностных лиц городской администрации. По версии следствия, администрация Стерлитамака не проводила публичных обсуждений проекта реконструкции парка Кирова, а участие в голосовании принимали ученики начальной школы.
Как сообщили в администрации, комментируя ситуацию, все проходит исключительно в рамках правового поля. Это касается как действий самой администрации, так и горожан, принимающих участие в голосовании, которое, по её словам, продолжается в настоящий момент. Подчеркивается, что жителям города на выбор предлагается благоустроить один из городских объектов: парк имени Кирова или сквер имени Шепелюка. Создавать проект благоустройства начнут лишь по завершении голосования.
Отмечается, что в парке не будет проводится масштабной реконструкции — только благоустройство. То, как будет выглядеть парк, выберут сами местные жители. Администрация же, в свою очередь, обязуется учесть все пожелания горожан, добавляя, что в парке сохранят деревья, о судьбе которых ранее переживали стерлитамакцы.