Власти Стерлитамака ответили на обвинения в махинациях с голосами жителей

Как сообщили в администрации, комментируя ситуацию, все проходит исключительно в рамках правового поля. Это касается как действий самой администрации, так и горожан, принимающих участие в голосовании, которое, по её словам, продолжается в настоящий момент. Подчеркивается, что жителям города на выбор предлагается благоустроить один из городских объектов: парк имени Кирова или сквер имени Шепелюка. Создавать проект благоустройства начнут лишь по завершении голосования.