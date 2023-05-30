mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Изображение материала

Власти Стерлитамака ответили на обвинения в махинациях с голосами жителей

30 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI

В мэрии Стерлитамака прокомментировали скандал с парком имени Кирова

Благоустройство парка Кирова стало горячей темой для обсуждений после того, как местные жители рассказали о нарушениях, якобы допущенных администрацией при проведении общественных обсуждений и голосования, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так, ранее сегодня в региональном следственном комитете сообщили о возбуждении проверки в отношении должностных лиц городской администрации. По версии следствия, администрация Стерлитамака не проводила публичных обсуждений проекта реконструкции парка Кирова, а участие в голосовании принимали ученики начальной школы.

Как сообщили в администрации, комментируя ситуацию, все проходит исключительно в рамках правового поля. Это касается как действий самой администрации, так и горожан, принимающих участие в голосовании, которое, по её словам, продолжается в настоящий момент. Подчеркивается, что жителям города на выбор предлагается благоустроить один из городских объектов: парк имени Кирова или сквер имени Шепелюка. Создавать проект благоустройства начнут лишь по завершении голосования.

Отмечается, что в парке не будет проводится масштабной реконструкции — только благоустройство. То, как будет выглядеть парк, выберут сами местные жители. Администрация же, в свою очередь, обязуется учесть все пожелания горожан, добавляя, что в парке сохранят деревья, о судьбе которых ранее переживали стерлитамакцы.

Читайте также:
До конца мая жители Башкирии могут проголосовать за реконструкцию парков и скверов«Один на другого валит»: уфимка показала непотребства близ сквера «Птицы» в СипайловоВ Уфе власти обсудят с горожанами судьбу входной арки сада имени АксаковаЖеле вместо озера, грязь и разруха: что осталось от сада Аксакова в центре Уфы
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Парки#Парки и скверы#Благоустройство#Общество#Город
Подпишитесь
«Сообщайте в полицию»: власти предупредили жителей Башкирии о беспилотниках
Сегодня, 10:08
Секрет раскрыт: владельцы озер в Соль-Илецке о том, почему к ним едет вся Башкирия
Сегодня, 08:39
Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры
Сегодня, 10:53
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку
Сегодня, 10:26
Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года
Сегодня, 10:16
Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров
Вчера, 13:08