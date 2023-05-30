Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В преддверии июня, а именно с 29 мая, приняты новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей:
С 1 июня россияне вновь смогут оформить загранпаспорт с электронным носителем информации. Для этого граждане могут обратиться на выбор в МВД, в МФЦ или же подать заявление через Госуслуги.
С 1 июня вступает в силу запрет на торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.
Разрешено будет продавать подобные устройства только в магазинах и павильонах. Однако при этом запрещается открыто выкладывать и демонстрировать кальяны и другие устройства в торговых объектах.
Празднование Дня молодежи, в соответствии с распоряжением президента РФ, было перенесено с 27 июня на последнюю субботу месяца (24 июня). В этой связи запрет на продажу алкоголя будет действовать только в день празднования.
В какой именно день проводить праздничные мероприятия — в последнюю субботу июня или в другую дату, муниципалитеты Башкирии смогут решить сами в срок до 1 июня.
С июня по всей стране будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. Средства будут поступать 5-го числа каждого месяца за предыдущий. Другими словами, выплата за май поступит 5 июня, а за июнь — 5 июля и так далее.
Ранее в Башкирии средства поступали 2-го числа каждого месяца, при этом она предоставлялась за текущий месяц.
С 1 июня граждане могут отказаться от сбора и размещения его биометрических и персональных данных, а также отозвать ранее предоставленный отказ. Сделать это можно будет лично в отделениях МФЦ.
С 4 июня в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания могут участвовать большие организации. В частности, право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций.
В законе закрепляется, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов власти и местного самоуправления.
В июне обманутые дольщики смогут подавать заявление на выплаты через Госуслуги. В зависимости от принятого Наблюдательным советом Фонда развития территорий решения дольщики могут получить либо жилье, либо денежные выплаты.
Срок рассмотрения заявлений, которые поступят через портал госуслуг — до 10 дней.
В регионах РФ, на территории которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления могут проводиться только после консультации с Минобороны РФ и ФСБ России.
Напомним, что в Башкортостане 19 октября был введен режим базовой готовности.
С 17 июня начет действовать упрощенный отказ от гражданства Украины. Будет достаточно подать заявление в российские органы внутренних дел, с момент подачи документом отказ от гражданства будет считаться действительным.