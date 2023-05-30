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Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года

30 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
Рассказываем о том, какие законы и правила, регулирующие жизнь граждан, вступают в июне 2023 года.

В преддверии июня, а именно с 29 мая, приняты новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей:

  • Участники СВО освобождены от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав.
  • Члены семей военнослужащих, которых направили в зону СВО и за пределы РФ, могут и дальше пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы.
  • Участники СВО из числа детей-сирот будут получать жилье от государства в приоритетном порядке.

Загранпаспорт нового образца

С 1 июня россияне вновь смогут оформить загранпаспорт с электронным носителем информации. Для этого граждане могут обратиться на выбор в МВД, в МФЦ или же подать заявление через Госуслуги.

Запрет на продажу вейпов и кальянов

С 1 июня вступает в силу запрет на торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.

Разрешено будет продавать подобные устройства только в магазинах и павильонах. Однако при этом запрещается открыто выкладывать и демонстрировать кальяны и другие устройства в торговых объектах.

Запрет на продажу алкоголя в Башкирии

Празднование Дня молодежи, в соответствии с распоряжением президента РФ, было перенесено с 27 июня на последнюю субботу месяца (24 июня). В этой связи запрет на продажу алкоголя будет действовать только в день празднования.

В какой именно день проводить праздничные мероприятия — в последнюю субботу июня или в другую дату, муниципалитеты Башкирии смогут решить сами в срок до 1 июня.

Единая дата выплат из маткапитала

С июня по всей стране будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. Средства будут поступать 5-го числа каждого месяца за предыдущий. Другими словами, выплата за май поступит 5 июня, а за июнь — 5 июля и так далее.

Ранее в Башкирии средства поступали 2-го числа каждого месяца, при этом она предоставлялась за текущий месяц.

Отказ от сдачи биометрии

С 1 июня граждане могут отказаться от сбора и размещения его биометрических и персональных данных, а также отозвать ранее предоставленный отказ. Сделать это можно будет лично в отделениях МФЦ.

Права человека в местах принудительного содержания

С 4 июня в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания могут участвовать большие организации. В частности, право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций.

В законе закрепляется, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов власти и местного самоуправления.

Сервис для обманутых дольщиков

В июне обманутые дольщики смогут подавать заявление на выплаты через Госуслуги. В зависимости от принятого Наблюдательным советом Фонда развития территорий решения дольщики могут получить либо жилье, либо денежные выплаты.

Срок рассмотрения заявлений, которые поступят через портал госуслуг — до 10 дней.

Новый порядок выборов в регионах

В регионах РФ, на территории которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления могут проводиться только после консультации с Минобороны РФ и ФСБ России.

Напомним, что в Башкортостане 19 октября был введен режим базовой готовности.

Упрощенный отказ от гражданства

С 17 июня начет действовать упрощенный отказ от гражданства Украины. Будет достаточно подать заявление в российские органы внутренних дел, с момент подачи документом отказ от гражданства будет считаться действительным.

#Элина Сайфранова
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