Названа единственная дата запрета продажи алкоголя в Башкирии в июне

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Так, День молодежи, традиционной датой празднования которого было 27 тюня, начиная с этого года отмечается в последнюю субботу первого летнего месяца. В этом году праздничная дата выпала на 24 июня. Действие запрета до этого года распространялось на непосредственный день праздника, а также на день, в который было запланировано проведение связанных с ним мероприятий. Таким образом, запрет на продажу алкоголя действовал два дня в связи с тем, что мероприятия, как правило, проводились в выходные дни. Теперь же запрет на продажу алкоголя действует всего один день.
Следует отметить, что запрет на реализацию алкогольной продукции как в День молодежи, так и в другие праздники, среди которых День знаний и «Последний школьный звонок», распространяется исключительно на магазины. Приобрести спиртное в барах и ресторанах жители республики смогут без каких-либо ограничений.
Ранее о запрете на продажу спиртного в дни празднования Сабантуев высказался Радий Хабиров. Глава республики напомнил, что до введения данных ограничений на территории республики «праздник плуга» во многих муниципалитетах заканчивался массовыми попойками, а нетрезвых граждан приходилось «по кустам собирать».