Названа единственная дата запрета продажи алкоголя в Башкирии в июне

Так, День молодежи, традиционной датой празднования которого было 27 тюня, начиная с этого года отмечается в последнюю субботу первого летнего месяца. В этом году праздничная дата выпала на 24 июня. Действие запрета до этого года распространялось на непосредственный день праздника, а также на день, в который было запланировано проведение связанных с ним мероприятий. Таким образом, запрет на продажу алкоголя действовал два дня в связи с тем, что мероприятия, как правило, проводились в выходные дни. Теперь же запрет на продажу алкоголя действует всего один день.