Модульбанк: Современные сервисы помогают разблокировать расчетный счет

Риск получить блокировку расчетного счета в жизни предпринимателя существует всегда — эта неприятная ситуация может возникнуть, если владелец бизнеса просто время от времени отправляет либо принимает переводы от юридических и физлиц. ЦБ РФ дает рекомендации по проверке счетов клиентов, результатом чего в ряде случаев становится их заморозка. Причем нередко это происходит без предупреждения. К примеру, причинами блокировки могут стать частое снятие денег с расчетного счета, крупные поступления от третьих лиц, перевод на счета физлиц и последующее снятие наличных.