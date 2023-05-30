Модульбанк: Современные сервисы помогают разблокировать расчетный счет

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Риск получить блокировку расчетного счета в жизни предпринимателя существует всегда — эта неприятная ситуация может возникнуть, если владелец бизнеса просто время от времени отправляет либо принимает переводы от юридических и физлиц. ЦБ РФ дает рекомендации по проверке счетов клиентов, результатом чего в ряде случаев становится их заморозка. Причем нередко это происходит без предупреждения. К примеру, причинами блокировки могут стать частое снятие денег с расчетного счета, крупные поступления от третьих лиц, перевод на счета физлиц и последующее снятие наличных.
По данным newsnn.ru, счета законопослушных бизнесменов подвергаются блокировкам достаточно часто. Главе одной из организаций пришлось добиваться разблокировки активов, которые заморозили по причине того, что в своевременно направленной налоговой декларации указали неверный КПП. В ряде случаев ошибки ИФНС связаны с тем, что владельцам организаций вменяется уплата какого-то дополнительного налога.
Известно, что несколько банковских организаций содействуют бизнесменам в решении подобных проблем. В частности, Модульбанк помогает предпринимателям, консультируя владельцев ошибочно заблокированных расчетных счетов в любом из банков России. Специалисты содействуют в выяснении причины блокировки и предлагают план действий для ускорения решения вопроса.
Согласно информации, озвученной Павлом Семеновым, председателем правления Модульбанка, Банк России ведет постоянную работу по модернизации оценочных механизмов при выявлении рисков в рамках эффективной борьбы с сомнительными операциями. Несмотря на это, жертвами блокировки по 115-ФЗ нередко становятся и честные предприниматели. Большая клиентская база, неточности в работе комплаенс-систем, небольшие ресурсы на разбор заморозок активов в индивидуальном порядке — результатом всего этого становится то, что даже законопослушные предприниматели нередко получают советы просто закрыть счет. Этим объясняется рост популярности услуг по снятию блокировок. Результатом многолетней работы банка в этой области стало выстраивание крупной комплаенс-платформы.
При помощи современных инструментов решить вопрос блокировки удается достаточно оперативно. Для выявления максимально быстрого способа разморозки счета нередко хватает одной беседы с квалифицированным экспертом. Помимо этого, специалисты оказывают помощь в переводе предприятия из красной зоны «банковского светофора», при нахождении в которой невозможно осуществление почти всех транзакций, в зеленую зону.
Многие банки даже могут предоставлять предпринимателям гарантию того, что блокировка счета не повторится вновь в случае соблюдения ряда рекомендаций. Помимо этого, применяя в работе специальные банковские инструменты, предприниматель получит возможность проверять риски работы с контрагентом, заблаговременно узнать о том, что налоговая опубликовала данные о приостановке или новых регистрационных действиях. Автоматическую оценку рисков блокировки счета делает набор алгоритмов. Он учитывает свыше трехсот параметров, ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже отчасти понимает контекст, в котором работает предприниматель.