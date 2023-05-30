«Мегу» срочно эвакуировали в Уфе

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По словам очевидцев, о начале эвакуации посетителям и сотрудникам торгового центра сообщили через установленные на его территории громкоговорители. В прозвучавшем объявлении, в частности, говорилось о том, что здание ТЦ в срочном порядке необходимо покинуть по техническим причинам.
Посетителям при эвакуации было рекомендовано использовать в качестве ориентира надписи «выход» и «эвакуационный выход». После выхода из торгового центра посетители должны были отойти от него на безопасное расстояние.
Напомним, в январе этого года в Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Башкирия». По одной из версий, в здании ТЦ сработали датчики дыма, среагировавшие на задымление от якобы загоревшегося мусора. Как стало известно позднее, возгорание произошло в одной из уборных ресторана, расположенных на одном из нижних уровней ТЦ.