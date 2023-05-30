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«Мегу» срочно эвакуировали в Уфе

30 мая 2023, 06:18
Фото: 1MI

В Уфе эвакуируют посетителей торгового центра «Мега»

Эвакуация посетителей торгового центра проводилась в учебных целях, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС

По словам очевидцев, о начале эвакуации посетителям и сотрудникам торгового центра сообщили через установленные на его территории громкоговорители. В прозвучавшем объявлении, в частности, говорилось о том, что здание ТЦ в срочном порядке необходимо покинуть по техническим причинам.

Посетителям при эвакуации было рекомендовано использовать в качестве ориентира надписи «выход» и «эвакуационный выход». После выхода из торгового центра посетители должны были отойти от него на безопасное расстояние.

Напомним, в январе этого года в Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Башкирия». По одной из версий, в здании ТЦ сработали датчики дыма, среагировавшие на задымление от якобы загоревшегося мусора. Как стало известно позднее, возгорание произошло в одной из уборных ресторана, расположенных на одном из нижних уровней ТЦ.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Торговля
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