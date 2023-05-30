«Мегу» срочно эвакуировали в Уфе

Напомним, в январе этого года в Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Башкирия». По одной из версий, в здании ТЦ сработали датчики дыма, среагировавшие на задымление от якобы загоревшегося мусора. Как стало известно позднее, возгорание произошло в одной из уборных ресторана, расположенных на одном из нижних уровней ТЦ.