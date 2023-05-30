Лоси атаковали деревню под Уфой

Глава ведомства поясняет, что такое поведение диких животных связано с их перемещением в новые места обитания. Лоси-«подростки» начинают вести самостоятельный образ жизни и потому выбегают на дороги и заходят в населенные пункты. При этом опасности в транспорте они не видят и потому часто попадают под колеса.