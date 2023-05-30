Лоси атаковали деревню под Уфой

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Сегодня, 30 мая, три лося сломали кирпичный забор и проникли на территорию частного дома по улице Цюрупы в селе Булгаково. Как сообщает министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, вели себя животные уверено и смело. После лосей проводили в естественную среду обитания.
Проникновение сохатых в частные подворья попало в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как три лося пробираются на участок по аккуратно посаженным грядкам и осматривают территорию.
Глава ведомства поясняет, что такое поведение диких животных связано с их перемещением в новые места обитания. Лоси-«подростки» начинают вести самостоятельный образ жизни и потому выбегают на дороги и заходят в населенные пункты. При этом опасности в транспорте они не видят и потому часто попадают под колеса.
— Обращаюсь к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах даже в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время суток, — добавил Нияз Фазылов.
В случае обнаружения дикого животного в населенном пункте, власти просят незамедлительно сообщить по телефону оперативного дежурного Минэкологии Башкортостана +7 (34-72) 18-04-30, а также по телефону прямой линии полиции 112.