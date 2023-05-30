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Лоси атаковали деревню под Уфой

30 мая 2023, 13:55
Фото: Нияз Фазылов // telegram

В Башкирии лоси сломали забор и забрались на участок частного дома

Три лося забрались на участок дома сегодня в селе Булгаково. Министр природопользования и экологии Башкирии объяснил неожиданное появление диких животных на жилом участке.

Сегодня, 30 мая, три лося сломали кирпичный забор и проникли на территорию частного дома по улице Цюрупы в селе Булгаково. Как сообщает министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, вели себя животные уверено и смело. После лосей проводили в естественную среду обитания.

Проникновение сохатых в частные подворья попало в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как три лося пробираются на участок по аккуратно посаженным грядкам и осматривают территорию.

Видео: Нияз Фазылов // telegram

Глава ведомства поясняет, что такое поведение диких животных связано с их перемещением в новые места обитания. Лоси-«подростки» начинают вести самостоятельный образ жизни и потому выбегают на дороги и заходят в населенные пункты. При этом опасности в транспорте они не видят и потому часто попадают под колеса.

— Обращаюсь к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах даже в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время суток, — добавил Нияз Фазылов.

В случае обнаружения дикого животного в населенном пункте, власти просят незамедлительно сообщить по телефону оперативного дежурного Минэкологии Башкортостана +7 (34-72) 18-04-30, а также по телефону прямой линии полиции 112.

#Весна#Элина Сайфранова#Животные#Новости Уфы#Видео
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