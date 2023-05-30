КАМАЗ К5: локализация грузовых автомобилей нового поколения достигла 70%

В настоящий момент производство автомобилей нового поколения К5 локализовано в Российской Федерации более чем на 70%. Это можно считать большим достижением, учитывая средний показатель в отрасли грузового автомобилестроения мирового автопрома, который составляет примерно 60%. Согласно информации, предоставленной научно-техническим центром КАМАЗа, некоторые технически сложные компоненты пока еще не производятся в России и закупаются у дружественных государств. Причина этого — длительный процесс наработки соответствующих компетенций для производства высококачественной продукции.