КАМАЗ К5: локализация грузовых автомобилей нового поколения достигла 70%

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:44
В настоящий момент производство автомобилей нового поколения К5 локализовано в Российской Федерации более чем на 70%. Это можно считать большим достижением, учитывая средний показатель в отрасли грузового автомобилестроения мирового автопрома, который составляет примерно 60%. Согласно информации, предоставленной научно-техническим центром КАМАЗа, некоторые технически сложные компоненты пока еще не производятся в России и закупаются у дружественных государств. Причина этого — длительный процесс наработки соответствующих компетенций для производства высококачественной продукции.
Как пишет Inkazan, сейчас в компании ведется поиск надежных поставщиков из дружественных стран, продолжается работа по достижению абсолютной локализации производства.
Из множества компонентов для тягачей К5 в России выпускают: подвеску кабины, замки дверей, сиденья, воздухозаборники, стеклоподъемники и детали двигателя. Кроме перечисленного, на российском предприятии локализуется производство климатической установки, кронштейнов рулевой колонки, стеклоочистителей, люков, петель и прочего.
Если сравнивать новый К5 с предшествующей версией, которая была оснащена компонентами, произведенными в недружественных странах, обновленный тягач имеет ряд преимуществ. Со 120 до 150 тысяч км увеличился период между техобслуживанием грузовика, снизился уровень шума в кабине и удельный расход топлива. Была модернизирована приборная панель и увеличен экран.