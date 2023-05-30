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Как в Уфе планировали построить метро и почему идея не была реализована

30 мая 2023, 13:19
Фото: 1MI

В Уфе 27 лет назад был заложен первый камень в строительство метро

27 лет назад Борис Ельцин заложил первый камень в строительство метро в Уфе, однако с тех пор метрополитен в башкирской столице так и не построили.

В 1996 году первый президент России Борис Ельцин посетил Уфу и заложил первый камень в строительство метрополитена рядом универмагом «Уфа». Поместили там же и капсулу с посланием потомкам.

Решение о строительстве метро в Уфе было одобрено еще в 1981 году, спустя два года началась разработка проекта. После визита Ельцина в 96-м году сооружение было включено в федеральную программу метростроения. Предполагалось, что пусковой участок первой очереди будет сдан в эксплуатацию в 2007 году, в 2004 году ее перенесли на 2010 год. В 2011 году мэр Уфы Ирек Ялалов подписал постановление об отмене строительства метрополитена.

Не так давно жители города вновь подняли вопрос строительства метро в Уфе, однако в администрации города заявили, что данные работы не планируются. Со слов представительницы мэрии Лейсан Утяшевой, город расположен в месте сложных геологических условий. Кроме того, на строительство метро требуются «огромные финансовые затраты, которых попросту нет».

В качестве альтернативы власти планируют развивать городские электрички и электротранспорт — трамваи и троллейбусы. Между тем, накануне автопарк МУЭТ был выставлен на торги за 332 миллиона рублей. 

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Уфы#Метро#Общественный транспорт#Электротранспорт
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