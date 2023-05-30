Как в Уфе планировали построить метро и почему идея не была реализована

Решение о строительстве метро в Уфе было одобрено еще в 1981 году, спустя два года началась разработка проекта. После визита Ельцина в 96-м году сооружение было включено в федеральную программу метростроения. Предполагалось, что пусковой участок первой очереди будет сдан в эксплуатацию в 2007 году, в 2004 году ее перенесли на 2010 год. В 2011 году мэр Уфы Ирек Ялалов подписал постановление об отмене строительства метрополитена.