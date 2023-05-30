Таким образом, в 2023 году предпенсионерами считаются женщины от 55 лет до 59 лет и мужчины от 60 до 64 лет. То есть получить статус предпенсионера в Уфе в нынешнем году могут мужчины 1960–1964 гг. рождения и женщины, родившиеся с 1964 по 1968 годы.