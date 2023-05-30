Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Статус предпенсионера не присваивается гражданину автоматически. Чтобы получить причитающиеся гражданам предпенсионного возраста меры господдержки, нужно подтвердить этот статус официально.
Запросить документ о подтверждении статуса в Уфе можно в 2023 году в МФЦ или в территориальных отделениях Социального фонда России. Кроме того, уфимцы могут заказать справку о присвоении статуса гражданина предпенсионного возраста дистанционно, посредством портала «Госуслуги».
Если уфимцу осталось до выхода на пенсию по старости пять и менее лет, то его можно отнести к категории граждан предпенсионного возраста.
Таким образом, в 2023 году предпенсионерами считаются женщины от 55 лет до 59 лет и мужчины от 60 до 64 лет. То есть получить статус предпенсионера в Уфе в нынешнем году могут мужчины 1960–1964 гг. рождения и женщины, родившиеся с 1964 по 1968 годы.
На уфимцев, имеющих право на досрочный выход на пенсию, также распространяется правило пяти лет: они также могут получить статус предпенсионера, если им осталось пять и менее лет до выхода на досрочную пенсию.
Однако данным категориям граждан необходимо наличие требуемой продолжительности стажа на определенных видах трудовой деятельности. Например, учитель может досрочно выйти на пенсию, если он отработал не менее 25 лет.
Если уфимец хочет оформить справку предпенсионера при личном обращении в МФЦ или отделы СФР, то ему необходимо взять с собой только паспорт. Все сведения о будущих пенсионерах имеются в базе СФР, поэтому никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.
Готовая справка выдается лично на руки в том же отделении МФЦ или СФР, где подавалось заявление.
На портале «Госуслуги» есть раздел «Пенсия». Здесь уфимцы могут заказать справку об отнесении к гражданам предпенсионного возраста в соответствующей вкладке.
Достаточно нажать на необходимую кнопку: личные данные подтянутся автоматически, но нужно будет указать орган, ведомство или предприятие, для которого заказывается документ. Например, если уфимец хочет получить трудовые гарантии, то нужно указать своего работодателя, если налоговые льготы — то территориальный отдел ФНС по Уфе.
Предпенсионер в Уфе в 2023 году в первую очередь имеет право на трудовые гарантии. Уфимские работодатели не имеют права увольнять либо отказывать в трудоустройстве данной категории граждан. Кроме того, на предприятии должны выделять работникам предпенсионного возраста каждый год два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации.
Права уфимцев предпенсионного возраста в этом случае защищаются законом, а нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Безработным уфимцам предпенсионного возраста в 2023 году выплачивается пособие по безработице в повышенном размере. Помимо этого, центры занятости и работодатели предоставляют бесплатное профобучение или переквалификацию предпенсионерам. В этом случае издержки на обучение покрываются за счет государства.
К числу региональных льгот уфимцам предпенсионного возраста в 2023 году относится компенсация части оплаты услуг ЖКХ. Но данная мера поддержки касается только ветеранов труда и инвалидов.
Уфимцы предпенсионного возраста освобождаются от имущественного налога, но только на один объект недвижимости — по выбору. Также они имеют право на налоговый вычет при покупке участка земли: налог не будет взиматься за земельный участок до шести соток.