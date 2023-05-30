Год без забот: В «Пятёрочке» стартовала новая акция

Кроме того, после регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз – промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться смартфон. За покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, каждый гость получит возможность принять участие в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.