Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 40 миллионов рублей. Судебный процесс проходил в Бабушкинском райсуде Москвы, сообщает знакомый с ситуацией источник Mkset.
Вместе с Олегом Горбуновым по делу о получении взяток также проходит экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Он может провести за решеткой 16 лет, его также обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.
Экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью — начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры РБ Артура Шаретдинова приговорили к 8,5 годам колонии со штрафом в 20 миллионов рублей.
Адвоката Рашида Сафеева приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. Предпринимателя Феима Мухитова — к семи годам со штрафом в 20 миллионов рублей. Экс-депутата Горсовета Уфы Вадима Рамазанова — к пяти годам со штрафом в 8 миллионов рублей.
Ранее Mkset сообщал, что Гособвинение запрашивало для Горбунова 19 лет колонии штраф в размере 80 миллионов рублей, Рамиля Гарифуллина он просит приговорить к 18 годам и 80 миллионам рублей штрафа, Артура Шаретдинова — к 9 годам и штрафу в размере 24 миллиона рублей, Рашид Сафеев — 9 лет лишения свободы и штраф — 15 миллионов рублей.
Напомним, что осужденные обвинялись в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, уголовные дела СК возбудил еще в 2018 году, в октябре Олега Горбунова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Германию. По версии обвинения, фигуранты уголовного дела оказывали помощь в «разрешении вопросов», в том числе в прекращении следствия.