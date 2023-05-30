Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры

Напомним, что осужденные обвинялись в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, уголовные дела СК возбудил еще в 2018 году, в октябре Олега Горбунова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Германию. По версии обвинения, фигуранты уголовного дела оказывали помощь в «разрешении вопросов», в том числе в прекращении следствия.