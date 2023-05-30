mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

Шести «золотым прокурорам» Башкирии вынесли приговоры

30 мая 2023, 10:53
Фото: 1MI

Экс-зампрокурора Башкирии приговорили к 17 годам колонии за коррупцию

Мужчину признали виновным по статье за получение взятки. Дело было возбуждено в 2018 году, экс-первого зампрокурора Башкирии задержали в аэропорту Шереметьево.

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 40 миллионов рублей. Судебный процесс проходил в Бабушкинском райсуде Москвы, сообщает знакомый с ситуацией источник Mkset.

Вместе с Олегом Горбуновым по делу о получении взяток также проходит экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Он может провести за решеткой 16 лет, его также обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.

Экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью — начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры РБ Артура Шаретдинова приговорили к 8,5 годам колонии со штрафом в 20 миллионов рублей.

Адвоката Рашида Сафеева приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. Предпринимателя Феима Мухитова — к семи годам со штрафом в 20 миллионов рублей. Экс-депутата Горсовета Уфы Вадима Рамазанова — к пяти годам со штрафом в 8 миллионов рублей.

Ранее Mkset сообщал, что Гособвинение запрашивало для Горбунова 19 лет колонии штраф в размере 80 миллионов рублей, Рамиля Гарифуллина он просит приговорить к 18 годам и 80 миллионам рублей штрафа, Артура Шаретдинова — к 9 годам и штрафу в размере 24 миллиона рублей, Рашид Сафеев — 9 лет лишения свободы и штраф — 15 миллионов рублей.

Напомним, что осужденные обвинялись в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, уголовные дела СК возбудил еще в 2018 году, в октябре Олега Горбунова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Германию. По версии обвинения, фигуранты уголовного дела оказывали помощь в «разрешении вопросов», в том числе в прекращении следствия.

Читайте также:
Бывшему замглаве прокуратуры Башкирии вынесли обвинение по делу о взяткеКомпания подсудимого экс-депутата Уфы Рамазанова требует миллиарды с Иосифа Рутмана
#Элина Сайфранова#Приговор#Суд
Подпишитесь
«Сообщайте в полицию»: власти предупредили жителей Башкирии о беспилотниках
Сегодня, 10:08
Секрет раскрыт: владельцы озер в Соль-Илецке о том, почему к ним едет вся Башкирия
Сегодня, 08:39
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку
Сегодня, 10:26
Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года
Сегодня, 10:16
Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров
Вчера, 13:08