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Экипаж рейса Волгоград-Уфа сделал важное заявление и прервал вылет

30 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI

Вылет самолета, выполнявшего рейс в Уфу был прерван из-за обнаруженного дефекта

Экипаж авиасудна, выполнявшего рейс Волгоград (Гумрак) — Уфа, сообщил в докладе о повышенной вибрации правого двигателя, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент

По информации тг-канала, воздушное судно SU-95, рег/RA-89120 было возвращено на стоянку с места запуска. После сообщения об обнаружении дефекта была проведена проверка. После диагностики, тестирования, газовки и оформления документации, вылет ВС по маршруту в 18.49.

Напомним, ранее дефект был обнаружен на воздушном судне, приземлившемся в международном аэропорту Уфы после вылета из московского Домодедово. По информации Авиаинцидент, у самолета по неизвестным причинам не закрылись створки реверса.  

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#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Уфы#Самолет#Международный аэропорт#Авиация#Авиакомпании
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