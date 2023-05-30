Экипаж рейса Волгоград-Уфа сделал важное заявление и прервал вылет

По информации тг-канала, воздушное судно SU-95, рег/RA-89120 было возвращено на стоянку с места запуска. После сообщения об обнаружении дефекта была проведена проверка. После диагностики, тестирования, газовки и оформления документации, вылет ВС по маршруту в 18.49.