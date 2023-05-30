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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Девять человек, включая несовершеннолетних, пострадали в перестрелке во Флориде

30 мая 2023, 08:25
В результате перестрелки, которая произошла в городе Холливуд, штат Флорида (США), девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения. Об этом сообщает NPR со ссылкой на местные источники.

Инцидент предположительно произошел из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших были доставлены в больницу. Один из причастных к инциденту был задержан правоохранительными органами, второй находится в розыске, пишет газета “Известия”.

По словам представителя Мемориальной системы здравоохранения, Янет Обаррио Санчес, среди пострадавших насчитывается шесть взрослых и трое детей. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

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