Девять человек, включая несовершеннолетних, пострадали в перестрелке во Флориде

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Инцидент предположительно произошел из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших были доставлены в больницу. Один из причастных к инциденту был задержан правоохранительными органами, второй находится в розыске, пишет газета “Известия”.
По словам представителя Мемориальной системы здравоохранения, Янет Обаррио Санчес, среди пострадавших насчитывается шесть взрослых и трое детей. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.