Девять человек, включая несовершеннолетних, пострадали в перестрелке во Флориде

В результате перестрелки, которая произошла в городе Холливуд, штат Флорида (США), девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения. Об этом сообщает NPR со ссылкой на местные источники.