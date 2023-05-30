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Published Сегодня, 16:21

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Что нужно делать участнику СВО из Башкирии в отпуске

30 мая 2023, 16:21
Фото: 1MI
Отпуск военнослужащим по контракту положен каждые шесть месяцев, однако по прибытии у них также есть обязанности, рассказываем какие.

Вернувшимся домой на время отпуска военнослужащим необходимо отметиться в ближайшем военкомате. Сделать это необходимо не позднее следующего дня после приезда.

Повторно отметиться военнослужащим нужно по окончании отпуска — накануне отъезде к месту службы или же в этот же день.

Важно, если до ближайшего военкомата больше 10 км, то поставить отметку можно в сельсовете или в районной администрации.

Напомним, что военнослужащим по контракту положен отпуск каждые 6 месяцев службы, а мобилизованным - в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения. 

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Военнослужащий#Отпуск
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