Что нужно делать участнику СВО из Башкирии в отпуске

Отпуск военнослужащим по контракту положен каждые шесть месяцев, однако по прибытии у них также есть обязанности, рассказываем какие.

Вернувшимся домой на время отпуска военнослужащим необходимо отметиться в ближайшем военкомате. Сделать это необходимо не позднее следующего дня после приезда. Повторно отметиться военнослужащим нужно по окончании отпуска — накануне отъезде к месту службы или же в этот же день. Важно, если до ближайшего военкомата больше 10 км, то поставить отметку можно в сельсовете или в районной администрации. Напомним, что военнослужащим по контракту положен отпуск каждые 6 месяцев службы, а мобилизованным - в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения. Читайте также: До 18 мая: Хабиров сделал заявление для участников СВО из Башкирии «Раскиданы они»: Глава Башкирии сделал важное заявление после поездки в зону СВО Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие Узнать подробнее