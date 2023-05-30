Что нужно делать участнику СВО из Башкирии в отпуске

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Вернувшимся домой на время отпуска военнослужащим необходимо отметиться в ближайшем военкомате. Сделать это необходимо не позднее следующего дня после приезда.
Повторно отметиться военнослужащим нужно по окончании отпуска — накануне отъезде к месту службы или же в этот же день.
Важно, если до ближайшего военкомата больше 10 км, то поставить отметку можно в сельсовете или в районной администрации.
Напомним, что военнослужащим по контракту положен отпуск каждые 6 месяцев службы, а мобилизованным - в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения.