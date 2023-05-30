Братья погибли, их друзья в реанимации после вечера видеоигр в Уфе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Как сообщает тг-канал, инцидент произошел в квартире по улице Российской. Пятеро мужчин, собравшись вместе, выпивали и играли в видеоигры. По одной из версий, наркотик на посиделки в дружеском кругу принесли двое братьев. В результате передозировки они скончались на месте. Трое остальных были доставлены в реанимацию больницы №21.
Напомним, прошлым летом в уфимском микрорайоне Сипайлово с признаками отравления неизвестным веществом были госпитализированы несколько подростков. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, они в немедицинских целях употребляли лекарственный препарат. По одной из версий, подростки смешали таблетки с алкоголем.