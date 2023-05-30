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Братья погибли, их друзья в реанимации после вечера видеоигр в Уфе

30 мая 2023, 05:28
Фото: 1MI

Пятеро уфимцев пострадали после отравления на вечеринке в обычной квартире

Два брата погибли, а трое их друзей оказались в реанимации после вечера с видеоиграми, наркотиками и алкоголем в Уфе, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Как сообщает тг-канал, инцидент произошел в квартире по улице Российской. Пятеро мужчин, собравшись вместе, выпивали и играли в видеоигры. По одной из версий, наркотик на посиделки в дружеском кругу принесли двое братьев. В результате передозировки они скончались на месте. Трое остальных были доставлены в реанимацию больницы №21.

Напомним, прошлым летом в уфимском микрорайоне Сипайлово с признаками отравления неизвестным веществом были госпитализированы несколько подростков. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, они в немедицинских целях употребляли лекарственный препарат. По одной из версий, подростки смешали таблетки с алкоголем.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Наркотики#Отравление#Смерть#Алкоголь#Подростки
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