Братья погибли, их друзья в реанимации после вечера видеоигр в Уфе

Как сообщает тг-канал, инцидент произошел в квартире по улице Российской. Пятеро мужчин, собравшись вместе, выпивали и играли в видеоигры. По одной из версий, наркотик на посиделки в дружеском кругу принесли двое братьев. В результате передозировки они скончались на месте. Трое остальных были доставлены в реанимацию больницы №21.