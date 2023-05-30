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Благовещенский завод ОМК вошел в топ-15 предприятий России, рекомендованных туристам

30 мая 2023, 09:06
Фото: ОМК
Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (ОМК), работающий в Башкортостане, вошел в топ-15 российский предприятий, которые рекомендуют посетить туристам. Рейтинг составил журнал «Турбизнес».

Ежеквартально журнал оценивает экскурсионные маршруты и рекомендует посетить лучшие из них. Рейтинг помогают составлять эксперты Агентства социальных инициатив, которые посетили сотни предприятий, в том числе и благовещенский завод ОМК. Предприятие, история которого насчитывает более 266 лет, находится в часе езды от Уфы и знакомит гостей с передовым металлургическим производством.

Эксперты отметили экскурсию «Огонь. Металл. Люди», на которой можно увидеть красоту раскаленного до 1500-1700ºС металла, узнать о работе современных металлургов и инженеров, а еще привезти из поездки незабываемые впечатления и яркие фотографии. Также гостей знакомят с местным музеем, где им рассказывают интересные истории и легенды. Здесь же можно отштамповать на память сувенирную монету.

— Прекрасно, когда люди открывают для себя новые места в России, необычные туристические маршруты, расширяют кругозор, а школьники и студенты знакомятся с рабочими и инженерными профессиями. На благовещенском заводе ОМК туристы найдут и то, и другое, у нас есть экскурсии как для детей, так и для взрослых. Только в прошлом году их оценили более 1500 гостей, и интерес гостей к нашему производству растет. Мы не только развиваем промышленный туризм, но и поддерживаем грантами и турпотоком малый бизнес — социальных предпринимателей и их социально-туристические проекты. Мы видим, как благодаря этому Благовещенск преображается и становится городом, куда хочется возвращаться, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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