Благовещенский завод ОМК вошел в топ-15 предприятий России, рекомендованных туристам

— Прекрасно, когда люди открывают для себя новые места в России, необычные туристические маршруты, расширяют кругозор, а школьники и студенты знакомятся с рабочими и инженерными профессиями. На благовещенском заводе ОМК туристы найдут и то, и другое, у нас есть экскурсии как для детей, так и для взрослых. Только в прошлом году их оценили более 1500 гостей, и интерес гостей к нашему производству растет. Мы не только развиваем промышленный туризм, но и поддерживаем грантами и турпотоком малый бизнес — социальных предпринимателей и их социально-туристические проекты. Мы видим, как благодаря этому Благовещенск преображается и становится городом, куда хочется возвращаться, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.