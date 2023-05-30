Башкирию накроет волна ветров

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Башкирии 30 и 31 мая прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. По данным синоптиков, ветер будет юго-восточный, южный.
Между тем, температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, а днем поднимется до +30…+32 градусов.
Управление гражданской защиты г. Уфы рекомендует горожанам во время усиления ветра не находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.
Напомним, что накануне в Уфе бушевала гроза, в результате которой на женщину и шестилетнего ребенка упало дерево, а в микрорайоне «Сосны» на припаркованный автомобиль с крыши многоэтажки рухнул дымоход.