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Башкирию накроет волна ветров

30 мая 2023, 12:54
Фото: 1MI

Жителей Башкирии предупредили о порывах ветра до 20 м/с

Сильные порывы ветра в Башкирии ожидаются 30 и 31 мая, предупредили в Управлении гражданской защиты.

В Башкирии 30 и 31 мая прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. По данным синоптиков, ветер будет юго-восточный, южный.

Между тем, температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, а днем поднимется до +30…+32 градусов.

Управление гражданской защиты г. Уфы рекомендует горожанам во время усиления ветра не находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.

Напомним, что накануне в Уфе бушевала гроза, в результате которой на женщину и шестилетнего ребенка упало дерево, а в микрорайоне «Сосны» на припаркованный автомобиль с крыши многоэтажки рухнул дымоход. 

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Ураган#Ветер#Погода#Штормовое предупреждение
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