Жители Нагаево вновь остались без света

Напомним, что с постоянные перебоями электричества жители Нагаево мирятся уже с осени 2022 года. Жалобы на происходящее местные жители неоднократно оставляли на странице главы Башкирии. Кроме того, в январе, когда температура воздуха в республике опускалась до -40 градусов, власти просили жителей снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей, в противном случае часть потребителей пришлось бы отключить от питания.