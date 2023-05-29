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Жители Нагаево вновь остались без света

29 мая 2023, 13:28

В Нагаево из-за аварийного отключения электроэнергии остались без света ряд улиц

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня в селе Нагаево, сообщает администрация Октябрьского района Уфы.

В селе Нагаево под Уфой вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. По информации администрации Октябрьского района города, без света остались улицы Дорохова, Заповедная, а также переулки Драгоценный, Декоративный, Мозаичный, Молодой, Таежный, Загадочный.

Отмечается, что на месте аварии уже работает бригада ООО «Электрические сети» г. Бирск. Ситуация на контроле администрации городского района.

За дополнительной информации жителям советуют обратиться по номеру: 83478434843.

Напомним, что с постоянные перебоями электричества жители Нагаево мирятся уже с осени 2022 года. Жалобы на происходящее местные жители неоднократно оставляли на странице главы Башкирии. Кроме того, в январе, когда температура воздуха в республике опускалась до -40 градусов, власти просили жителей снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей, в противном случае часть потребителей пришлось бы отключить от питания.

Прокуратура Башкирии уже возбудила уголовное дело по статье "Халатность". 

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#Элина Сайфранова
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