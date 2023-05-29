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В Уфе случайный прохожий спас ребенка, едва не выпавшего из окна

29 мая 2023, 03:41
Фото: 1MI
Мужчина заметил, как один ребенок пытается вытолкнуть другого из окна и поспешил на помощь, сообщает телеграм-канал «Короче, Уфа»

Неизвестный прохожий в Уфе спас жизнь, едва не выпавшего из окна ребенка в доме по улице Октябрьской революции. Малыш едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже.

По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина. Также отмечается, что в квартире, где были дети, было грязно: везде был разбросан мусор, а сами дети были голыми и грязными.

Фото: "Короче, Уфа"/ Telegram

Напомним, ранее из окна девятого этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению приехавшим на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть маленького мальчика. Известно, что дома помимо малыша находились родственники, условия жизни семьи и ее благополучие проверят следователи.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Город
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