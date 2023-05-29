В Уфе случайный прохожий спас ребенка, едва не выпавшего из окна

По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина. Также отмечается, что в квартире, где были дети, было грязно: везде был разбросан мусор, а сами дети были голыми и грязными.