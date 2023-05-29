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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:10

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В Уфе следователи заинтересовались падением дерева на женщину с ребенком

29 мая 2023, 14:08
Фото: УГЗ г. Уфы

В Уфе следователи установят обстоятельства падения дерева на женщину с ребенком

Инцидент произошел сегодня в Уфе во время сильной грозы, женщине с ребенком потребовалась помощь медиков.

Следователи проводят проверку по факту падения дерева на женщину с шестилетним ребенком на тропе здоровья в Уфе. Как сообщает пресс-служба СК РБ, доследственная проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Так, следователями назначена судмедэкспертиза для установления тяжести причинённого вреда здоровью. Кроме того, устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. 

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 29 мая, на тропе здоровья около четырех часов дня. В результате падения дерева, женщине и ребенку потребовалась помощь медиков, они были доставлены в лечебное учреждение. 

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Скорая#Уголовное дело#Проверка#Несчастный случай
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