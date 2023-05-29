В Уфе следователи заинтересовались падением дерева на женщину с ребенком

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Следователи проводят проверку по факту падения дерева на женщину с шестилетним ребенком на тропе здоровья в Уфе. Как сообщает пресс-служба СК РБ, доследственная проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Так, следователями назначена судмедэкспертиза для установления тяжести причинённого вреда здоровью. Кроме того, устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.
Напомним, что инцидент произошел сегодня, 29 мая, на тропе здоровья около четырех часов дня. В результате падения дерева, женщине и ребенку потребовалась помощь медиков, они были доставлены в лечебное учреждение.