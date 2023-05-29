В Уфе с крыши дома оторвался кусок кровли и придавил автомобиль

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Уфимцы продолжают делиться кадрами последствий разрушительной грозы. На этот раз в микрорайоне Сосны, с крыши многоэтажного дома оторвался кусок кирпичной кровли и рухнул на припаркованный рядом автомобиль.
Видеозапись произошедшего публикуют очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом также припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали.
Кроме того, от натиска непогоды покосился и фонарный столб.
Ранее Mkset рассказывал, что на тропе здоровья в Уфе на женщину с шестилетним ребенком упало дерево. Пострадавшие были доставлены в больницу, а следователи организовали доследственную проверку.
Подробнее о сегодняшних разрушениях в Уфе рассказываем здесь.