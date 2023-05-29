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В Уфе с крыши дома оторвался кусок кровли и придавил автомобиль

29 мая 2023, 14:30
Инцидент произошел сегодня, 29 мая, в микрорайоне Сосны, сообщают очевидцы.

Уфимцы продолжают делиться кадрами последствий разрушительной грозы. На этот раз в микрорайоне Сосны, с крыши многоэтажного дома оторвался кусок кирпичной кровли и рухнул на припаркованный рядом автомобиль.

Видеозапись произошедшего публикуют очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом также припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали.

Кроме того, от натиска непогоды покосился и фонарный столб. 

Фото: Ufa_rb // telegram

Ранее Mkset рассказывал, что на тропе здоровья в Уфе на женщину с шестилетним ребенком упало дерево. Пострадавшие были доставлены в больницу, а следователи организовали доследственную проверку. 

Подробнее о сегодняшних разрушениях в Уфе рассказываем здесь. 

Поломанные деревья и оборванные провода: последствия ливня и грозы в Уфе
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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Несчастный случай#Ураган#Ветер#Видео
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