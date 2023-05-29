В Уфе пройдет форум индустрии детских игрушек и настольных игр

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии анонсировал форум индустрии детских игрушек и настольных игр. Провести мероприятия власти планируют в сентябре 2023 года на Советской площади в Уфе.
Так, Хабиров поручил подготовить письмо на имя министра промышленности РФ с просьбой выступить в качестве партнера форума. Кроме того правительству РБ к форуму поручено подготовить меры поддержки промышленности, которые выпускает детские игрушки.
— Нам надо производить свои игрушки, нам надо навязывать свои идеологию через игрушки и рассказывать о том, какая у нас страна и герои, — Радий Хабиров.
Отмечается, что на форуме будет презентационная и деловая части.