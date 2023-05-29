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В Уфе пройдет форум индустрии детских игрушек и настольных игр

29 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI

В сентябре в Уфе состоится форум индустрии детских игрушек и настольных игр

Форум состоится сентябре этого года на Советской площади, анонсировал Радий Хабиров.

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии анонсировал форум индустрии детских игрушек и настольных игр. Провести мероприятия власти планируют в сентябре 2023 года на Советской площади в Уфе.

Так, Хабиров поручил подготовить письмо на имя министра промышленности РФ с просьбой выступить в качестве партнера форума. Кроме того правительству РБ к форуму поручено подготовить меры поддержки промышленности, которые выпускает детские игрушки.

— Нам надо производить свои игрушки, нам надо навязывать свои идеологию через игрушки и рассказывать о том, какая у нас страна и герои, — Радий Хабиров.

Отмечается, что на форуме будет презентационная и деловая части. 

#Элина Сайфранова
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