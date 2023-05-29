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В Уфе на женщину с ребенком упало дерево

29 мая 2023, 13:38
Фото: УГЗ г. Уфы

На тропе здоровья в Уфе на женщину с ребенком рухнуло дерево

Инцидент произошел сегодня на тропе здоровья в Уфе во время сильной грозы, сообщает пресс-служба УГЗ г. Уфы.

На тропе здоровья в Уфе сегодня, около четырёх часов дня, на женщину с ребенком упало дерево. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты г. Уфы, на место были направлены поисково-спасательный отряд и другие экстренные службы.

По прибытии, женщина и мальчик около 7-10 лет находились в карете скорой помощи и в последствии были направлены в медучреждение.

Между тем, спасатели занимаются распиловкой упавшего дерева.

Подробнее о последствиях стихии Mkset рассказывал здесь. 

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#Новости Уфы#Скорая помощь#Элина Сайфранова
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