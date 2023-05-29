В Уфе на женщину с ребенком упало дерево

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
На тропе здоровья в Уфе сегодня, около четырёх часов дня, на женщину с ребенком упало дерево. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты г. Уфы, на место были направлены поисково-спасательный отряд и другие экстренные службы.
По прибытии, женщина и мальчик около 7-10 лет находились в карете скорой помощи и в последствии были направлены в медучреждение.
Между тем, спасатели занимаются распиловкой упавшего дерева.
Подробнее о последствиях стихии Mkset рассказывал здесь.