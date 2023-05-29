В Уфе из-за ДТП образовалась пробка на Демском шоссе

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Уфе парализовано движение на Демском шоссе. На это обратили внимание пользователи соцсетей.
По их словам, многокилометровая пробка тянется от кордона, предположительно, здесь произошла авария, затронувшая сразу оба ряда. По данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП случилось около 13:30.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе. Мы опубликуем ответ сразу после получения.