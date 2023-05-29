mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Изображение материала

В Уфе из-за ДТП образовалась пробка на Демском шоссе

29 мая 2023, 10:07
Фото: 1MI
Движение на шоссе затруднено от кордона. Вероятной причиной образования пробки могла стать авария, случившаяся здесь ранее сегодня, сообщают пользователи соцсетей

В Уфе парализовано движение на Демском шоссе. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

По их словам, многокилометровая пробка тянется от кордона, предположительно, здесь произошла авария, затронувшая сразу оба ряда. По данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП случилось около 13:30.

Фото: "Яндекс Карты"

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Читайте также:
«Башавтотранс» прокомментировал ДТП с двумя автобусами в Уфе, где пострадал ребенокМассовое ДТП в Башкирии: в салоне находился двухлетний ребенокДевятибалльные пробки зафиксированы на дорогах в Уфе«Разлетелись как кегли»: момент жесткой аварии в центре Уфы попал на видео
#Город#Новости Уфы#Дороги#ДТП#Азамат Нухов
Подпишитесь
«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО
Сегодня, 07:34
Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей
Сегодня, 08:29
На сабантуе в Башкирии лошадь едва не затоптала человека
Сегодня, 04:16
Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии
Сегодня, 04:51
Охрана резиденций главы Башкирии обойдется региональному бюджету в 2,5 млн рублей
Сегодня, 09:35
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 04:00