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В Минтрансе раскрыли количество задержанных в Уфе нетрезвых водителей

29 мая 2023, 03:03
Фото: 1MI
В ведомстве сообщили о выявленных в ходе массовых проверок случаях нарушения ПДД в субботу, 27 мая

В Уфе за сутки сотрудники ГИБДД выявили 12 случаев нетрезвого вождения. Всего в минувшую субботу на дорогах башкирской столицы было пресечено 141 нарушение в области правил дорожного движения.

В ведомстве обратились к автовладельцам, настоятельно порекомендовав воздержаться от поездок в нетрезвом состоянии, а также придерживаться установленных правил дорожного движения.

Напомним, массовые профилактические мероприятия прошли на дорогах Башкирии в минувшие выходные. В частности, экипажами ДПС были усилены направление Зауралья, Уфа-Инзер-Белорецк, а также автодороги Уфа-Янаул, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».

#Азамат Нухов#Город#Общество#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#ГИБДД
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