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В Башкирии второй продолжается тушение природного пожара

29 мая 2023, 14:43
Фото: МЧС РБ

В Башкирии второй продолжает тушение природного пожара в четырех километрах от села

Природный пожар зафиксирован в Калтасинском районе, общая площадь возгорания составляет 6 га, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

В Калтасинском районе с 28 мая продолжается тушение природного пожара в 4-6 километрах от села Куянова. Как сообщили в пресс-служба МЧС РБ, общая площадь пожара составила 6 га, горят: лесная подстилка, камыши.

Фото: МЧС РБ

Борются с природным пожаром при помощи пожарно-спасательного вертолета. Всего 82 человека и 15 единиц техники, среди которых бульдозеры, тракторы и пожарные автоцистерны. Помощь оказывают местные жители и добровольные пожарные команды.

Фото: МЧС РБ

К счастью, пострадавших и погибших в пожаре нет, ситуация находится на контроле и угрозы населенному пункту нет.

#Новости Башкирии#Пожар#Лес#Лесные пожары#Пожарно-спасательная часть#Элина Сайфранова
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