В Башкирии второй продолжается тушение природного пожара

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Калтасинском районе с 28 мая продолжается тушение природного пожара в 4-6 километрах от села Куянова. Как сообщили в пресс-служба МЧС РБ, общая площадь пожара составила 6 га, горят: лесная подстилка, камыши.
Борются с природным пожаром при помощи пожарно-спасательного вертолета. Всего 82 человека и 15 единиц техники, среди которых бульдозеры, тракторы и пожарные автоцистерны. Помощь оказывают местные жители и добровольные пожарные команды.
К счастью, пострадавших и погибших в пожаре нет, ситуация находится на контроле и угрозы населенному пункту нет.